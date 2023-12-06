Колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті піде у відставку наприкінці цього року

Колишній спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті, піде з Конгресу наприкінці цього року.
Про це повідомляє CNN.
“Рішення Маккарті скоротить і так історично незначну більшість у Палаті представників Республіканської партії, яка лише минулого тижня зменшилася після виключення екс-представника Джорджа Сантоса з Нью-Йорка”, - йдеться у повідомленні.
Республіканці Палати представників планують відзначити Маккарті на вечірці наступного тижня.
Чим відомий Кевін Маккарті
- У жовтні 2023року Палата представників Конгресу США проголосувала за усунення конгресмена, республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера.
- Республіканець Метт Ґетц подав клопотання про усунення спікера Палати представників Кевіна Маккарті на тлї загострення через ухвалення законопроєкту про фінансування урядових установ та виділення допомоги Україні.
- Спікер Палати представників Сенату США Кевін Маккарті виступив проти спроб інших республіканців прискорити збільшення фінансування для України та пообіцяв заблокувати будь-який законопроєкт, який знижує нові обмеження на витрати США.
- Спікер Палати представників Кевін Маккарті відмовив українському президенту Володимиру Зеленському у виступі на спільному засіданні Конгресу.
- Республіканець Кевін Маккарті, котрий очолює Палату представників Конгресу США, відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського відвідати Київ.