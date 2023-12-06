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Колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті піде у відставку наприкінці цього року

Це рішення скоротить і так незначну більшість республіканців у Палаті представників.

Колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті піде у відставку наприкінці цього року
Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті
Фото: EPA/UPG

Колишній спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті, піде з Конгресу наприкінці цього року.

Про це повідомляє CNN.

“Рішення Маккарті скоротить і так історично незначну більшість у Палаті представників Республіканської партії, яка лише минулого тижня зменшилася після виключення екс-представника Джорджа Сантоса з Нью-Йорка”, - йдеться у повідомленні. 

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Республіканці Палати представників планують відзначити Маккарті на вечірці наступного тижня.

Чим відомий Кевін Маккарті

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