Байден до лідерів Конгресу: Ви готові зробити Путіну найбільший подарунок, на який він міг тільки сподіватися

6 грудня президент США Джо Байден виступив у Білому домі зі зверненням до Конгресу, в якому закликав парламентарів підтримати допомогу Україні і й відмовитися від "дрібної, партійної, злої політики", передає The New York Times.
Байден попередив, що невиконання цієї вимоги може дозволити російському диктаторові Володимиру Путіну відновити сили у війні і навіть залучити американські війська.
Президент США заявив, що готовий піти на "значні компроміси" з питань безпеки кордонів, щоб задовольнити республіканців у Сенаті, які відмовилися підтримати подальшу допомогу Україні. Але Байден поскаржився, що вони не бажають відмовлятися від того, що він назвав "крайніми" вимогами.
"Це не може чекати. Конгресу необхідно ухвалити додаткове фінансування для України... Чесно кажучи, я думаю, що це вражає, що ми взагалі дійшли до цієї точки. Республіканці у Конгресі готові зробити Путіну найбільший подарунок, на який він може сподіватися, та відмовитись від нашого глобального лідерства", - заявив Байден.
Він звинуватив республіканців у тому, що вони зробили допомогу Україні заручником боротьби з питань прикордонної політики.
"Республіканці думають, що можуть отримати все, що хочуть, без будь-якого двопартійного компромісу... А тепер вони готові буквально поставити Україну на коліна на полі бою та при цьому поставити під загрозу нашу національну безпеку", - наголосив Байден.
Американський президент висловив припущення, що осмілілий Путін загрожуватиме союзникам НАТО, вимагаючи, щоб Сполучені Штати прийшли їм на допомогу з військами. "Якщо Путін захопить Україну, він не зупиниться на досягнутому. Тут важливо бачити довгострокову перспективу. Він має намір продовжувати. Він ясно дав їм зрозуміти", - додав Байден, зазначивши що в разі нападу на союзників по Альянсу американській армії доведеться зіткнутися з російською.
"Сьогоднішнє голосування запам'ятається надовго, і історія суворо засудить тих, хто відвернувся від справи свободи. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Я ще раз повторю: ми не можемо дозволити Путіну перемогти", - сказав президент Байден.
Яка зараз ситуація з допомогою США для України
- Нині США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів. Цей пакет, як зауважили в Держдепі, може бути останнім, якщо ситуацію не виправить Конгрес і не схвалить додаткове фінансування підтримки нашої держави.
- Ситуація довкола відповідного законопроєкту тягнеться ще від жовтня: тоді адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України.
- Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- Речник американського Міністерства оборони Пет Райдер повідомив, що наразі у Сполучених Штатів залишилося майже 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україну.
- Нині керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація обговорила план перемоги України над Росією з представниками республіканців у Конгресі.
- Виступати перед Сенатом США мав Володимир Зеленський, але виступ скасували через сварку республіканців та демократів щодо фінансування захисту кордону з Мексикою.
- Тим часом Україна просить продовжити акт про лендліз на 2024-й.