Байден до лідерів Конгресу: Ви готові зробити Путіну найбільший подарунок, на який він міг тільки сподіватися

Республіканці "готові фактично поставити Україну на коліна на полі бою і при цьому поставити під загрозу нашу національну безпеку", зазначив американський президент.

6 грудня президент США Джо Байден виступив у Білому домі зі зверненням до Конгресу, в якому закликав парламентарів підтримати допомогу Україні і й відмовитися від "дрібної, партійної, злої політики", передає The New York Times.

Байден попередив, що невиконання цієї вимоги може дозволити російському диктаторові Володимиру Путіну відновити сили у війні і навіть залучити американські війська.

Президент США заявив, що готовий піти на "значні компроміси" з питань безпеки кордонів, щоб задовольнити республіканців у Сенаті, які відмовилися підтримати подальшу допомогу Україні. Але Байден поскаржився, що вони не бажають відмовлятися від того, що він назвав "крайніми" вимогами.

"Це не може чекати. Конгресу необхідно ухвалити додаткове фінансування для України... Чесно кажучи, я думаю, що це вражає, що ми взагалі дійшли до цієї точки. Республіканці у Конгресі готові зробити Путіну найбільший подарунок, на який він може сподіватися, та відмовитись від нашого глобального лідерства", - заявив Байден.

Він звинуватив республіканців у тому, що вони зробили допомогу Україні заручником боротьби з питань прикордонної політики.

"Республіканці думають, що можуть отримати все, що хочуть, без будь-якого двопартійного компромісу... А тепер вони готові буквально поставити Україну на коліна на полі бою та при цьому поставити під загрозу нашу національну безпеку", - наголосив Байден.

Американський президент висловив припущення, що осмілілий Путін загрожуватиме союзникам НАТО, вимагаючи, щоб Сполучені Штати прийшли їм на допомогу з військами. "Якщо Путін захопить Україну, він не зупиниться на досягнутому. Тут важливо бачити довгострокову перспективу. Він має намір продовжувати. Він ясно дав їм зрозуміти", - додав Байден, зазначивши що в разі нападу на союзників по Альянсу американській армії доведеться зіткнутися з російською.

"Сьогоднішнє голосування запам'ятається надовго, і історія суворо засудить тих, хто відвернувся від справи свободи. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Я ще раз повторю: ми не можемо дозволити Путіну перемогти", - сказав президент Байден.

Яка зараз ситуація з допомогою США для України