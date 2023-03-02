Російський бюджет отримує щороку на імпорті алмазів $2 млрд, – Свириденко

Необхідно посилювати санкційний тиск на Росатом та атомну енергетику РФ, аби Росія припинила фінансувати війну та застосовувати ядерний тероризм.

На цьому наголосила перший віцепрем’єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Вона додада, що країна-агресор повинна втратити місце глобального експортера на світовому енергетичному ринку.

Інший важливий напрямок, над яким працює Україна – запровадження обмежень на імпорт російських алмазів, за який російський бюджет щороку отримує $2 млрд. Формування глобальних підходів з цього питання вирішуватиметься, зокрема, на рівні G7.

Також серед пріоритетів залишаються російські пропагандисти, банки, які займаються обслуговуванням ВПК Росії, металургійна промисловість та посилення візових обмежень для прихильників режиму агресора.

“Важливим питанням залишається виявлення та запобігання обходу санкцій. Ми з партнерами працюємо над тим, щоб удосконалити ці механізми. Євросоюз вже запровадив обмежувальні заходи в 10-му пакеті санкцій проти третіх країн, зокрема Ірану, які дають змогу росії обходити санкції. Завдання в тому, щоб включити ці країни в санкційні пакети усіх наших партнерів”, – підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, 25 лютого Європейський Союз ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ. До списку внесено 121 фізичну та юридичну особи і включено подальші заборони на експорт на суму понад 11 мільярдів євро. Обмеження посилюють примусові заходи та заходи протидії обходу, включно з новим зобов’язанням звітувати про активи російського Центрального банку.

Перед цим 24 лютого нові антиросійські санкції, зокрема щодо атомної галузі, ввела Великобританія.