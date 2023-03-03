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У Польщі слідчі опитали 1,7 тисяч українців для засвідчення злочинів росіян

Люди надали докази звірств окупантів.

У Польщі слідчі опитали 1,7 тисяч українців для засвідчення злочинів росіян
Маріуш Камінський
Фото: Вікіпедія

Слідчі органи Польщі вже опитали понад 1,7 тисячі громадян України, які проживають у цій країні, аби вони змогли засвідчити певні документи та докази російської агресії.

Про це заявив польський міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський під час зустрічі з українським колегою Ігорем Клименком у Львові.

Камінський також запевнив, що Польща продовжить дбати, щоб українським поліцейським, рятувальникам та прикордонникам продовжувала надходити необхідна допомога.

За його словами, медичні установи його відомства готові приймати у себе для лікування поранених українських військовиків та поліцейських.

Зі свого боку Ігор Клименко розповів про пріоритети, в яких система МВС України насамперед очікує партнерської допомоги. Йшлося про підтримку формування восьми добровольчих бригад “Гвардії наступу”, зокрема оснащення озброєнням та мобільними шпиталями.

Також у фокусі запитів української сторони – поглиблення співпраці у сфері гуманітарного розмінування.

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Нагадаємо, Єврокомісія та Польща представлять ініціативу з пошуку викрадених Росією українських дітей.

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