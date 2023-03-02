Головне за день. Четвер, 2 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі, наслідки ракетного удару по Запоріжжю, обстріл черги за гуманітарною допомогою на Херсонщині, інцидент в Брянській області, зустріч G20 в Нью-Делі. Яким запам’ятається 372-й день повномасштабної війни.

Через ракетний удар Росії по Запоріжжю 10 людей вважають безвісти зниклими. Серед них шість жінок, троє чоловіків і одна дитина За даними обласного управління поліції, наразі відомо про двох загиблих. Інформація про чотирьох жертв не підтвердилася.

Семеро людей, які постраждали від нічної жорстокої ракетної атаки, залишаються у лікарнях. "Двоє з них у тяжкому стані, п’ятеро – у стані середньої тяжкості. Їм надається медична допомога", - зазначив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Окрім зруйнованого ракетою пʼятиповерхового будинку, постраждали ще 15 багатоповерхівок – в них вибито вікна та пошкоджено балкони.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби противник завдав 24 авіаційних ударів по позиціях наших військ та 3 ракетних ударів по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. В результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення.

Ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ.

Наша авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 1 березня – в новині.

У Херсонській області російські військові обстріляли чергу за гуманітарною допомогою.

За даними слідства, 2 березня 2023 року збройні сили РФ, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл деокупованої території Херсонщини.

“За попередніми даними у Бериславському районі армія РФ завдала удару дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи. Наразі відомо про дев’ять травмованих внаслідок обстрілу, серед них є дитина. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються”, – йдеться у повідомленні Офіс генерального прокурора.

Унаслідок обстрілу також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Херсонській ОВА уточнили, що обстріл стався у селі Козацьке Бериславського району, куди приїхали волонтери міжнародної організації, щоб роздати місцевим жителям овочеві набори.

Усіх постраждалих місцеві жителі самостійно евакуювали до Бериславської лікарні. Четверо поранених у важкому стані, лікарі борються за їх життя.

Сьогодні росіяни заявили, що група "українських диверсантів" нібито потрапила в Брянську область, де нібито відкрила вогонь по людях і захопила заручників. Захоплення заручників потім заперечили самі ж росіяни, але в заявах продовжують стверджувати, що була стрілянина.

Російський президент уже визнав сьогоднішні події в Брянській області терактом.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі hromadske та Суспільному повідомив, що сьогоднішні події в Брянській області є внутрішнім протистоянням громадян Росії. Він припустив, що цей внутрішній конфлікт може бути ознакою того, що росіяни починають "усвідомлювати щось" і робити "конкретні заходи".

Подробиці – в новині.

Зустріч топдипломатів країн Group of 20 в Нью-Делі завершилася без підсумкової заяви про війну проти Україні. Більшість членів G20 засудили російське вторгнення, але Росія та Китай із цим не погодилися.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар сказав, що є "розбіжності" у питанні війни в Україні, "які ми не можемо примирити, оскільки різні сторони мають різні погляди".

У більшості переговорів домінували обговорення війни та розширення глобального впливу Китаю, зазначив він, додавши, що учасники погодилися з більшістю питань, які стосуються занепокоєння менш розвинених країн, "наприклад, зміцнення багатосторонності, сприяння продовольчій та енергетичній безпеці, зміни клімату, гендерних питань та боротьби з тероризмом".

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