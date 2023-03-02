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Зустріч топдипломатів G20 залишилася без спільної заяви, бо РФ і Китай не захотіли засудити війну в Україні

Так само було із зустріччю міністрів фінансів минулого тижня. 

Зустріч топдипломатів G20 залишилася без спільної заяви, бо РФ і Китай не захотіли засудити війну в Україні
Фото: ЕРА/UPG

Зустріч топдипломатів країн Group of 20 в Нью-Делі завершилася без підсумкової заяви про війну в Україні. Більшість членів G20 засудили російське вторгнення, але Росія та Китай не погодилися із засудженням, пише The Guardian із посиланням на президента Індії. 

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар сказав, що є "розбіжності" у питанні війни в Україні, "які ми не можемо примирити, оскільки різні сторони мають різні погляди". 

"Якби у нас була ідеальна згода з усіх питань, це була б колективна заява", – сказав Джайшанкар. 

У більшості переговорів домінували обговорення війни та розширення глобального впливу Китаю, сказав він, додавши, що учасники погодилися з більшістю питань, які стосуються занепокоєння менш розвинених країн, "наприклад, зміцнення багатосторонності, сприяння продовольчій та енергетичній безпеці, зміни клімату, гендерних питань та боротьби з тероризмом".

Минула зустріч у форматі G20, на яку збиралися міністри фінансів, так само залишилася без спільної підсумкової заяви через позицію Росії та КНР.

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