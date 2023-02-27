​Єврокомісія та Польща представлять ініціативу з пошуку викрадених Росією українських дітей

Сторони хочуть об’єднати зусилля для збору доказів, пошуку дітей і покарання відповідальних за злочин.

Європейська комісія та Польща невдовзі представлять ініціативу з пошуку українських дітей, викрадених російськими військовими, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу у Брюсселі, від початку повномасштабного вторгнення до Росії відправили тисячі маленьких українців.

"Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин... Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН. Мета – об’єднати сили для збору доказів, щоб знайти викрадених дітей, а відповідальні за злочини були притягнуті до відповідальності", - сказала Спінант.

Детальну інформацію про ініціативу мають представити за декілька днів.

Нагадаємо, за даними Лабораторії гуманітарних досліджень Школи громадського здоров’я Єльського університету, Росія утримувала щонайменше 6000 українських дітей (ймовірно, набагато більше) у Криму та Росії для політичного перевиховання.

Як повідомив в інтерв`ю LB.ua розповів керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов, окупанти під час війни примусово депортували до РФ понад 16 тисяч українських дітей.