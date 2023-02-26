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Глави ЄС можуть відвідати Китай у першій половині 2023 року, – The Global Times

За даними китайського медіа, підготовка до візитів фон дер Ляєн і Мішеля вже почалася. 

Глави ЄС можуть відвідати Китай у першій половині 2023 року, – The Global Times
Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель можуть відвідати Китай у першій половині 2023 року. Підготовка до візиту вже почалася, пише китайське видання The Global Times

Посол Фу Цун, голова представництва Китаю в Євросоюзі, сказав журналістам, що він оптимістично дивиться на відновлення відносин між Китаєм і ЄС. Він заявив, що Китай "не повністю погоджується з деякою позицією ЄС щодо України", але Пекін не хоче, щоб це "питання" вплинуло на розвиток відносин із ЄС.

З 14 по 22 лютого топдипломат Кнр Ван І здійснив низку візитів, зокрема до Франції та Росії. 

"Дев'ятиденний візит спрямований на те, щоб надіслати сигнал миру. Відвідування як Європи, так і Росії також передає повідомлення про підтримку Китаєм мирних переговорів", – сказав Фу, зазначивши, що Китай дуже стурбований ескалацією ситуації.

Він також заявив, що Європейському Союзу слід самому запропонувати мирний план для України, якщо він вважає, що китайські пропозиції не спрацюють. Нагадаємо, що одним із пунктів цих пропозицій є скасування санкцій проти РФ. 

Президент України у коментарі про ці пропозиції зазначив, що вони є лише демонстрацією Пекіном своїх думок щодо цього, а не резолюцією. Він вважає непоганим уже те, що Китай взагалі почав говорити про Україну. 

Голова МЗС Дмитро Кулеба говорив, що Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського плану – щодо санкцій. 

Президент США Джо Байден вважає, що цей мирний план вигідний тільки Китаю.

Захід також занепокоєний тим, що КНО розглядає надання Росії летальної допомоги. Поки що Штати не мають даних, що рішення про такі поставки вже ухвалені. 

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