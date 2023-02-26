Головне за ніч. Неділя, 26 лютого

Понад 70 відбитих атак противника, втрати окупантів, ворожі обстріли, претензії Угорщини до Швеції і Фінляндії, українські прапори в Севастополі та в Мінську.

Росіяни впродовж доби обстрілювали Сумську, Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Харківську і Херсонську області. Є жертви серед мирних мешканців, йдеться в ранковому зведенні від обласних військових адміністрацій.

Більше інформації в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них 71 атаку противника.

Ворог постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню. Завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: "Орлан-10", "Supercam S350" та "Ланцет-3". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще дві важливих ворожих цілі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022-го по 26 лютого 2023 року орієнтовно склали 148 130 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 660 осіб із ворожої армії.

Про інші втрати противника – в новині.

У центрі окупованого Севастополя у Криму вивісили український прапор, повідомили у Центрі національного спротиву.

У річницю повномасштабного вторгнення невідомі вивісили прапор рідної Держави на арці Графської пристані.

Раніше стало відомо, що у Мінську місцеве підпілля підняло прапор України поруч з військовим містечком, тобто прямо під носом у білоруських військових.

“Зауважимо, що в диктаторській країні передбачена смертна кара за “держзраду”, тобто за будь-яку відмінну від кремлівської політики думку ти можеш поплатитись життям. Відтак, навіть така акція як вивішування прапору України має мертельні ризики для виконавців, але це не зупиняє місцевих героїв”, – йдеться у повідомленні.

Глава апарату прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана повідомив про можливу подальшу затримку ратифікації Будапештом вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Минулого року після повномасштабного вторгнення Росії до України Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання до трансатлантичного оборонного пакту. Але всі 30 членів НАТО повинні підтримати заявки, і Швеція зіткнулася з запереченнями Туреччини за приховування тих, кого Анкара вважає членами терористичних груп.

Процес ратифікації Угорщиною зупинився в парламенті з липня, в а п'ятницю Орбан вперше висловив занепокоєння членством Швеції та Фінляндії в НАТО. Серед інших критичних зауважень він звинуватив обидві країни у поширенні “відвертої брехні” про стан демократії та верховенство права в Угорщині.

За словами Орбана, необхідно провести додаткові переговори між парламентськими групами, перш ніж законодавці проголосують за пропозиції щодо членства, обговорення яких розпочнеться у середу.

Законодавчий порядок денний, опублікований на веб-сайті парламенту цього тижня, показав, що остаточне голосування за заявками НАТО може відбутися 6 березня. Однак у суботу помічник Орбана Гергей Гуляс заявив, що може знадобитися більше часу.

Подробиці – в новині.

Адміністрація президента США Джо Байдена впевнена, що лідери Китаю розглядають постачання летального обладнання до Росії, щоб вона використала його у війні проти українців. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс.

Бернс в ефірі CBS фактично повторив те, що раніше вже говорили президент Байден і держсекретар Ентоні Блінкен. Бернс зауважив, що рішення про постачання Китай ще не ухвалив, і США не бачили доказів того, що поставки вже відбулися.

Ось чому Блінкен і Байден "вважали важливим чітко пояснити, якими будуть наслідки", – сказав він.

Докладніше – в новині.

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