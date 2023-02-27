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За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 російських окупантів і один літак

Загалом Росія вже втратила близько 148 690 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 російських окупантів і один літак
Фото: скрин відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 560 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 148 690 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано;
  • танків - 3385 (+4);
  • бойових броньованих машин - 6621 (+6);
  • артилерійських систем - 2380 (+0);
  • РСЗВ - 475 (+0);
  • засоби ППО - 247 (+0);
  • літаків - 300 (+1);
  • гелікоптерів - 288 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11);
  • крилаті ракети - 873 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6);
  • спеціальна техніка - 230 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, Росія основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

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