За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 російських окупантів і один літак

Загалом Росія вже втратила близько 148 690 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 560 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 148 690 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано;

танків - 3385 (+4);

бойових броньованих машин - 6621 (+6);

артилерійських систем - 2380 (+0);

РСЗВ - 475 (+0);

засоби ППО - 247 (+0);

літаків - 300 (+1);

гелікоптерів - 288 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11);

крилаті ракети - 873 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6);

спеціальна техніка - 230 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, Росія основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.