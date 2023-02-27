За минулу добу ЗСУ знищили ще 560 російських окупантів і один літак

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 560 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 148 690 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 148690 (+560) осіб ліквідовано;
- танків - 3385 (+4);
- бойових броньованих машин - 6621 (+6);
- артилерійських систем - 2380 (+0);
- РСЗВ - 475 (+0);
- засоби ППО - 247 (+0);
- літаків - 300 (+1);
- гелікоптерів - 288 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2048 (+11);
- крилаті ракети - 873 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5248 (+6);
- спеціальна техніка - 230 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, Росія основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.