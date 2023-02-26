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США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією, – Держдеп

Присутність РФ у Криму є незаконною.

США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією, – Держдеп
Фото: medium.com

Сполучені Штати підтримують роботу Кримської платформи та ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією.

Про це повідомляється в офіційній заяві Державного департаменту США "Крим – це Україна", оприлюдненій 26 лютого.

"Дев'ять років тому Росія вторглася в Україну та захопила Крим, що є явним порушенням міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України. Сполучені Штати вітають зусилля української Кримської платформи зосередити увагу світової спільноти на окупації Криму Росією, що триває", – йдеться у заяві.

У Держдепі наголосили, що присутність Росії у Криму є незаконною.

"Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають нібито анексію півострова Росією. Крим – це Україна", – підсумували в установі.

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Нагадаємо, сьогодні, у День спротиву окупації Криму, учасники Кримської платформи ухвалили спільну заяву, у якій підтвердили непохитну відданість політиці невизнання незаконної анексії Кримського півострова та намагань незаконної анексії інших територій України.

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