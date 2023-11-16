Байден зустрівся з лідером Китаю
Байден зустрівся з лідером Китаю
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
ГоловнаСуспільствоВійна

Представники G7 тестують у Бельгії запропоновану заборону на російські діаманти, − The Guardian

Санкції можуть зачепити “від 80% до 90% алмазів у світі”.

Представники G7 тестують у Бельгії запропоновану заборону на російські діаманти, − The Guardian
Фото: EPA/UPG

12-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії включає повну заборону на продаж в межах блоку російських діамантів і ювелірних виробів із використанням дорогоцінних каменів із сибірських копалень країни. 

Про це пише The Guardian.

За словами ЄС, це може позбавляти кремлівську скарбницю понад 4,5 мільярда євро у рік

Заборона готується з минулого року, але стала реальністю лише після того, як Бельгія, де розміщений глобальний алмазний центр Антверпен, усунула свої заперечення, а “Група семи” погодилася на запровадження санкцій під час саміту в Японії. 

Підписуйтесь на наш Google News

Зараз представники країн G7 перебувають з триденним візитом в Антверпені, щоб побачити, як працюватиме запропонована заборона. Згідно з пропозицією, висунутою Бельгією, усім діамантам, які перевищують певний розмір, імовірно від 0,5 до одного карата, буде надано унікальний ідентифікатор через блокчейн-запис, який показуватиме їхнє походження. 

Це стосуватиметься “від 80% до 90% алмазів у світі”, кажуть дипломати, і дасть можливість оптовикам та роздрібним торговцям відокремлювати легальні алмази від нелегальних.

Нагадаємо, санкції щодо діамантів, підтримані G7, серйозно вплинуть по російському експорту діамантів, оскільки на країни "Групи семи" − США, Канаду, Японію, Німеччину, Великобританію, Італію та Францію − припадає 70% світового попиту на коштовний камінь.

У вересні НАЗК внесло до переліку кандидатів на санкції 47 російських компаній, пов’язаних з видобуванням, обробкою і продажем алмазів. Більшість мають стосунок до найвідомішої російської групи алмазовидобувних компаній − АК "Алроса". 

У березні міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що російський бюджет отримує щороку на імпорті алмазів $2 млрд.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies