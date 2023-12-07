«Збільшення хворих на скарлатину — це нормальний процес, не спалах». Що робити в разі перших симптомів і як лікувати

Що таке скарлатина, чи варто непокоїтися через неї цього епідсезону, що робити, якщо у вас чи у вашої дитині є перші симптоми або якщо в навчальному закладі вже зафіксували випадки хвороби — LB.ua запитав у Федора Лапія, лікаря-інфекціоніста, голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Утім недужих на скарлатину фіксують і загалом по Україні. У деяких областях їхня кількість помітно вища, ніж у попередні роки, наприклад, на Житомирщині чи Полтавщині . Зокрема, хворобу виявляють і в дорослих, а не лише в дітей.

«Цього року ситуація зі скарлатиною мало відрізняється від минулих років. Цифри є типовими для осінньо-зимового сезону», — зазначили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Загалом за 11 місяців 2023 року на скарлатину захворіли 754 кияни. До порівняння, за 2019 рік у Києві зафіксували 1 996 випадків хвороби, а у 2020-му — 656.

«Спалаху скарлатини в Києві немає», – таку заяву зробило Міністерство охорони здоров’я 16 листопада. Минулого місяця в столиці зафіксували 379 випадків захворювання на скарлатину, найбільше серед дітей віком 5–9 років, повідомили LB.ua в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Фото: kingwooder.com

Які симптоми скарлатини

Як правило, починається хвороба з болю в горлі. На мигдалинах можливий біло-жовтий наліт.

Через добу на шкірі проступають характерні дрібні цятки, яскраво-рожеві або червоні на рожевому тлі. Можуть свербіти.

Висипає здебільшого нижню частину живота, пахову зону, сідниці, внутрішні поверхні кінцівок.

За кілька днів запалюється язик — після перших діб біле нашарування на ньому сходить, він стає яскраво-червоним, з чітко вираженими сосочками. Цей симптом називають малиновим язиком.

Перебіг скарлатини може мати легку, середню й важку форму.

Якщо форма легка, хворий уникне симптомів інтоксикації організму, як-от блювота. Ангіна буде незначною.

Середню характеризують сильніше виражені описані симптоми, температура тіла сягає 39 градусів. Ризик отримати ускладнення вищий, ніж у разі легкої форми.

Важка форма — це висока температура, деколи діарея, блювота. Проявляються симптоми ураження центральної нервової системи, можливі запаморочення й набряк мозку. Є ризик розвитку коми.

Початок хвороби Симптом малинового язика

Бактерія з особливістю, або Що провокує скарлатину

Скарлатину спричиняє, по суті, та сама бактерія, що й ангіну — стрептокок. За симптоми скарлатини — такі як висип, почервоніння шкіри, висока температура — відповідають представники цієї бактерії, що виділяють спеціальний токсин. До нього організм людини здатен виробляти імунітет. Тож якщо в дитинстві ви перехворіли на скарлатину, то в дорослому віці захворювання може проявитися як звичайна ангіна.

Утім, наголошує Федір Лапій, залежно від різновиду ця бактерія може давати гнійні ускладнення, обернутися ревматичною гарячкою з ураженням серця тощо.

Коли хворіють на скарлатину

Сприятливим періодом для поширення скарлатини є кінець осені — початок зими. Утім з бактерією, яка здатна виробляти токсин, не все так просто.

Існують епідеміологічні хвилі, які спостерігають приблизно раз на 30 років.

«Пояснюють це таким поняттям, як природне проепідемічування. Коли окремі представники цієї бактерії, які виробляють токсин, популярні в окремий час хвиль. За 30 років накопичується велика кількість людей, які не зустрічалися зі збудником, що здатен виробляти токсини. Тому це природний процес», — пояснює інфекціоніст.

Фото: НВ Федір Лапій

Це не означає, що хвиля триває рівно рік, зазначає експерт. Це означає, що вона зростає-зростає, а тоді знижується, сягаючи мінімуму. Потім знову зростає і знову знижується.

«Якраз минулої осені з країн євроспільноти почали надходити повідомлення про зростання кількості випадків скарлатини. Це фіксував і Європейський центр контролю та профілактики хвороб. Мабуть, тому що минув цей 30-річний період», — пояснює Лапій.

Як поширюється скарлатина

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Утім це має бути досить тісний контакт з хворим, бо збудник не так легко підхопити, як, наприклад, вірус кору чи грипу, зазначає інфекціоніст.

Саме тому в групі ризику діти дошкільного і шкільного віку — у таких тісних колективах хворобі простіше циркулювати. Через це слід пильнувати й дорослим, які мають дітей або працюють з ними.

Фото: lep.co.uk

Як лікують скарлатину

Антибіотиками.

Причому вже після першого дня приймання антибіотиків хворий стає незаразним. Ваш стан при цьому не покрає, але за день ви станете безпечними для оточення. Без антибіотиків ізоляція хворого має тривати 21 день, зазначили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Загалом це десятиденна терапія. Передусім щоб уникнути ускладнень, як-от ревматична гарячка.

«Важливо розуміти, що в багатьох скарлатина матиме легкий перебіг, без ускладнень. Але щоб їх уникнути, скарлатина має показання до антибактеріальної терапії», — пояснює Лапій.

І наголошує: «Звичайно, якщо ми не будемо реагувати і проводити антибактеріальну терапію, то кількість хворих буде більша».

Які ще ускладнення дає хвороба

Скарлатина небезпечна насамперед гнійними ускладненнями. Бактерія може уразити легені й спричинити пневмонію. Спровокувати менінгіт, флегмону.

«Навіть самого токсину є кілька типів, і залежності від того, якого типу цей токсин, може бути різна серйозність і тяжкість перебігу скарлатини. Навіть відсоток померлих може досягати значних цифр», — зазначає інфекціоніст.

Тобто бактерія, що циркулює в Україні, також може провокувати різні ускладнення.

Фото: nhs.uk Висип під час скарлатини

Чи небезпечніша скарлатина для дорослих

Ні. Для старшого віку більших ризиків від скарлатини немає.

«Старші люди можуть хворіти, якщо не мають імунітету до токсину, котрий виділяє бактерія, і контактують з дітьми», — каже Лапій.

І нагадує — якщо дитиною нездужали на скарлатину, то можете уникнути її в дорослому віці, але це не означає, що не захворієте на просту ангіну.

Що робити, якщо в класі дитини виявили хворобу

В Україні зберігається рекомендація про карантин. Ті класи у школах, де відправили на дистанційку.

І важливо не забувати дотримуватися правила чистих рук, зазначає інфекціоніст.

Що робити, якщо у вашої дитини чи у вас симптоми скарлатини

Дотримуватися кашльового етикету.

«Це стосується не лише скарлатини, а й багатьох інших захворювань, включно з вірусними. Якщо ви бачите, що дитина хвора — не ведіть її до школи. Мова не про звичайний нежить, а про гострий початок хвороби», — каже Лапій.

Він попереджає, що, маючи температуру чи біль у горлі, ви можете не відразу зрозуміти, що це скарлатина. Важливою ознакою є висипка, яку повинен оглянути лікар.

Фото: lep.co.uk Язик дитини під час скарлатини

Сконтактуйте зі своїм лікарем, попередьте, що маєте ознаки хвороби. Тобто не йдіть самостійно в поліклініку й не сідайте в загальну чергу, адже це може бути небезпечно для інших людей.

«Тому треба сказати, що у вас висипка, або відразу звертатися в інфекційний стаціонар, щоб не перетинатися з іншими в коридорі», — каже інфекціоніст.