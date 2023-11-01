Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу

Що це за хвороба, яка зараз ситуація на Вінниччині і чи треба бігти вакцинуватися LB.ua запитав у Федора Лапія, лікаря-інфекціоніста, голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Перший випадок хвороби зафіксували у Вінницькій громаді 16 жовтня. Згодом вірус поширився на інші райони області. Тим часом, у Департаменті охорони здоров’я КМДА вважають , що й Київ перебуває у зоні потенційної небезпеки.

31 жовтня Міністерство охорони здоров'я оголосило надзвичайну ситуацію на Вінниччині в зв'язку зі спалахом гепатиту А. 144 людини потрапили до лікарні, з них 25 - діти. Один пацієнт у важкому стані.

Фото: Стас Козлюк

Ситуація на Вінниччині та пошуки джерела інфекції

З 144 пацієнтів лікарень області один - у важкому стані.

"Пацієнт перебуває в одному зі стаціонарів області вже не перший день, але у нього пішла друга хвиля захворювання, характерного для вірусного гепатиту. Це повторне підняття температури, інтоксикаційний синдром і суттєве збільшення біохімічних показників, які вказують на порушення функцій печінки. Пацієнт віком за 50 років та має низку супутніх патологій", - пояснила заступниця директорки департаменту охорони здоров’я області Тетяна Бондаренко.

Тим часом, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали з лікарень, зазначають у МОЗ.

За даними обласного департаменту, 95% пацієнтів із гепатитом А в області пов'язані з містом Вінниця, тому нині там спільно з правоохоронцями проводять розслідування, щоб з’ясувати, що стало джерелом інфекції.

Підозрюють кілька джерел, що могли призвести до спалаху. Серед них - вода з акваматів, овочі, м’ясо та молочні продукти на ринках або ж стихійних точках продажу.

Наразі обстежили понад 30 проб води з центрального водогону, а також більше 50 проб - з водоматів. Ні там, ні там вірусу не виявили, зазначила Бондаренко.

Фото: vin.gov.ua Заступниця директорки департаменту охорони здоров’я Вінницької області Тетяна Бондаренко.

Як зауважив в. о. заступника директора центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загоруйко, перші зафіксовані випадки захворювання не були пов’язані між собою.

"Зараз є вторинне інфікування, тобто сімейне захворювання. Але перші випадки були зареєстровані з усіх куточків Вінниці і ніяк не пов’язані. Це люди різних вікових груп", - пояснив чиновник Суспільному.

Нині в місті перевіряють ринки і стихійні точки торгівлі продуктами. Також дезінфікують громадський транспорт і хлорують воду.

Вінницьких школярів з понеділка, 30 жовтня, відправили на дистанційне навчання, щоб уникнути подальшого поширення. Скільки воно триватиме - наразі невідомо, залежить від ситуації. Дитячі садки продовжують працювати в звичному режимі.

"За школярами важче доглядати, ніж за дітьми у дитсадках, бо за останніми дивляться вихователі, а за школярами не будуть ходити в туалет і вимагати помити руки", - пояснив Федір Лапій.

Фото: 20minut.ua

Що це за хвороба

Гепатит А (відомий також, як хвороба Боткіна) - вірусне захворювання, яке вражає печінку. Передається фекально-оральним шляхом: через брудні руки, продукти, брудну воду, які можуть містити фекалії хворого.

Основні симптоми:

слабкість

підвищена температура (стан, подібний до ГРВІ)

втрата апетиту

нудота, блювота, діарея

біль у животі, особливо в правому підребер'ї

пожовтіння шкіри та слизових оболонок

потемніння сечі

знебарвлення калу.

Після того, як людина перенесла хворобу, вона має довічний імунітет. Тому важливо розуміти, що значна частина населення України вже має імунітет до цього вірусу, зазначає Федір Лапій. Це близько 70-80% дорослих людей.

"Україна належить до країн середньої ендемічності. Це означає, що переважна більшість людей зустрічаються з вірусом гепатиту А в дитинстві. Але у дітей він, як правило, не доходить до жовтяниці. Лише менше 10% хворих до шести років мають цей симптом. Тому такі випадки залишаються не діагностованими", - пояснює лікар-інфекціоніст.

Фото: vin.gov.ua Федір Лапій

Дорослі вже переносять хворобу важче. У 90% випадків з’являється жовтяниця. Та все ж Гепатит А має хороші прогнози - він не дає хронічної інфекції на відміну від гепатитів B та C, зазначає Лапій.

Захворювання може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. В групі ризику пацієнти з хронічними хворобами печінки, як інфекційного так і неінфекційного походження, а також які мали трансплантацію печінки. Та в Україні ведення таких пацієнтів передбачає обов’язкову вакцинацію від хвороби Боткіна.

Специфічного лікування гепатиту А не існує. Пацієнта лікують симптоматично.

Вагітні не належать до групи ризику, зазначає лікар-інфекціоніст. Та за бажанням, за нинішніх умов, вони можуть вакцинуватися - вакцина доступна на комерційному ринку.

Що робити, якщо з’явилися симптоми, чи треба йти вакцинуватися

Нині у вінницькому центрі інфекційних хвороб проводять безоплатне експрес-тестування на гепатит А, для цього сімейні лікарі дають електронне направлення пацієнтам, які звернулися із подібними симптомами.

З 200 тестів, які провели за майже два тижні, 60% виявилися позитивними, розповіла Суспільному медична директорка Галина Мохній. Зазначимо, що такі дії проводять у Вінниці в зв’язку зі спалахом хвороби.

Якщо ви хочете дізнатися, чи маєте імунітет до гепатиту А - можете здати відповідний аналіз.

Фото: vinbazar.com Вакцинація медпрацівників проти гепатиту А у Вінниці

"За бажання, можна звернутися до лабораторії і здати аналіз на визначення імуноглобуліну G до вірусу гепатиту А", - пояснює Федір Лапій.

Фахівець зазначає, що зараз сезон застудних захворювань, росте кількість випадків ковіду, грипу. Тож якщо у вас з’явилися симптоми ГРВІ - важливо стежити за ними, можна дистанційно попередити про це свого сімейного лікаря. Особливо, якщо з’явилися "червоні прапорці" - діарея, жовтяниця. Такий симптом складно пропустити.

Вакцинуватися за власним бажанням можна за власний кошт. Адже безоплатне щеплення поширюється не на всіх.

"Держава замовила і розподілила на області певну кількість доз вакцини, це було пов'язано з терористичним актом Росії на Каховській ГЕС. Зараз ще додаткові дози вакцини передані у Вінницьку область для екстреної і планової вакцинації для груп професійного ризику - медпрацівників інфекційних стаціонарів, а також екстреної вакцинації людей, чиї близькі мають підтверджені випадки хвороби, щоб запобігти її поширенню", - пояснив Лапій.

Фахівець додав, що вакцина має високу ефективність і до моменту контакту з хворим, і після. При чому в останньому випадку чим, раніше буде зроблена, тим краще. Для цього не обов’язково попередньо здавати аналіз на імунітет, бо це час і додаткові витрати.

Чи несе спалах на Вінниччині якісь суттєві ризики

Вінниця - не маленьке місто і не закрита спільнота, де немає достатнього рівня імунізації населення, тому тут є низка питань, на які потрібно отримати відповіді, зазначає Лапій.

"Основне - через що, чи через кого ці люди заразилися. Один із альтернативних сценаріїв - хтось на ринку ходив у туалет, не помив руки і продавав продукти. Не забуваємо про те, що крім ринку є ще стихійні ринки, про що українців постійно попереджають, аби вони не купували там продукти", - каже лікар-інфекціоніст.

Фото: np.pl.ua

Втім, нічого особливо дивного в цьому немає, адже гепатит А - досить поширена в Україні хвороба.

"Версії були різні, чому Вінниця, чому саме спалах, бо хворі між собою не пов'язані, але ні, це не диверсія і не біологічна зброя. Можливо якраз так сталося, що вінничани були більш культурні, мили руки, не хворіли в дитинстві, так кількість дорослих накопичилася і стала достатньою, щоб через "треті руки" стався спалах", - припускає фахівець.

Та рано чи пізно спалах закінчиться. Втім, важливо пам’ятати про елементарні заходи гігієни, чисті руки та дотримання рекомендацій не купувати продукти на стихійних ринках, особливо ті, до приготування яких залучені руки.

А також, що термічна обробка вбиває вірус. Довести воду до кипіння і прокип’ятити протягом хвилини - вже згубно для вірусу, додає Лапій.