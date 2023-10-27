Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)

Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я Наталії Гусак повідомили про підозру у службовій недбалості.

За даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоров’я України одним із спеціалізованих державних підприємств виконувалися роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

За результатами виконання цих робіт держпідприємством складено акт здачі-приймання послуг, в який включено всі роботи згідно договору та відомості про певний обсяг робіт, які фактично, як вважають слідчі, не виконувалися.

Голова НСЗУ, начебто, належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору.

Слідчі вважають, що внаслідок цього були зайво витрачені бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг.

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Доповнено. Зі свого боку, Наталія Гусак повідомила у “Фейсбуці”, що вважає за потрібне відверто висловити свою позицію.

“Я особисто зацікавлена у забезпеченні чесності та об’єктивності процесу. Головними принципами моєї роботи в НСЗУ завжди були і залишаються прозорість та підзвітність. Однак, за той час, що я очолюю НСЗУ, постійно стикаюся з перевірками зі сторони контролюючих та правоохоронних органів. Буду відвертою: часто - безпідставних та ініційованих тими, кому НСЗУ “заважає”, - написала Наталія Гусак.

Вона зазначила, що “за дивним збігом”, обшуки відбувалися вчора – у день, коли розпочався позаплановий моніторинг перших медзакладів, що надають неонатальну допомогу.

“Нагадую, моніторинг ми проводимо згідно з оновленою процедурою, яку нещодавно затвердив Уряд України. А ще – у час, коли відбувається активна підготовка до контрактування медзакладів на наступний рік. Таке от співпадіння... Дотримуючись чинного законодавства та таємниці слідства, поки що не маю права розголошувати жодних деталей”, - написала голова НСЗУ.

Вона також зауважила, що, попри все, Національна служба здоров’я працює в штатному режимі, виконує всі зобов’язання перед надавачами медичних послуг та аптеками, готує та фіналізує Програму медичних гарантій-2024, завершує розробку нових пакетів медичних послуг на наступний рік.

“І я, і мої колеги співпрацюємо з правоохоронцями та сприяємо їхній роботі. Знаю точно: нічого не зупинить трансформацію української медичної системи, в якій діють чіткі та прозорі правила, а пацієнти отримують безоплатні та доступні послуги. Я відстоюватиму честь та гідність, свою та Національної служби здоров’я України”, - резюмувала Наталія Гусак.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко представив колективу НСЗУ нову голову - Наталію Гусак. Нова керівниця висловилася за посилення ролі територіальних відділень служби.