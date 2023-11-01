Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно

LB.ua шукав відповіді на питання, що відбувається і кому це потрібно.

Як з’ясувалося на сьогоднішньому засіданні, все обвинувачення прокурорів ґрунтується на трьох нулях, внесених в один з додатків до договору по наданню послуг з адміністрування електронної системи охорони здоров’я. Інші документи, які роз’яснюють нулі в таблиці, слідство не бере до уваги.

Цьому передували обшуки в офісі НСЗУ та вдома у Гусак, а також вручення підозри у службовій недбалості.

Фото: Макс Требухов

Що каже прокуратура

У залі зібралася невелика група підтримки Наталі Гусак та НСЗУ, а також з пів десятка журналістів. Справу слухає Суддя Сергій Вовк (не той Вовк, як Павло з ОАСК, а той Вовк, який був 5 разів відсторонений від роботи через неправомірні рішення, включно зі стягненням 7 млн грн з держави на користь Андрія Портнова).

Прокурор з Офісу Генпрокуратури на прізвище Хіміч просить про запобіжний захід: особисте зобов’язання. Найм’якший запобіжний захід, який, за словами прокурора, дозволить пані Гусак далі виконувати свої обов’язки.

Справа стосується надання послуг у рамках адміністрування електронної системи охорони здоров’я. Власником системи є НСЗУ, а адмініструванням займається ДП “Електронне здоров’я”, що підпорядковується МОЗ.

Фото: Макс Требухов

Прокурор повідомляє, що прокуратура вивчила акт виконаних робіт та наданих послуг за квітень 2022 року, і встановила, що один із його додатків містить таку інформацію: “розроблено 0 проєктів, проведено 0 зустрічей, залучення працівників 0 хвилин”. Це і стало причиною для оголошення підозри Наталі Гусак.

“Після отримання висновку спеціаліста, встановлено безпідставне перерахування коштів за послуги, які не надавалися відповідно до матеріалів кримінального провадження”, – зачитує з листа прокурор.

За його словами, прокурори викликали на допит трьох працівників ДП “Електронне здоров’я”, які безпосередньо виконували роботи, і вони повідомили, що фактично у квітні роботи не виконувалися. “Була проведена судово-медична експертиза з метою встановити відсутність або наявності збитків. Відповідним експертом встановлені наступні відомості: в частині завдання збитків НСЗУ в сумі 2 млн 128 тисяч на оплату послуг, які фактично ДП не надавалися, підтвердилися”.

Що цікаво, саму Гусак на допит до вручення підозри не викликали.

Фото: Макс Требухов

Що каже захист

На захист Гусак виступив її адвокат, а згодом і вона сама.

Голова НСЗУ пояснила, що надана послуга - формування технічних вимог до МІСів, медичних інформаційних систем - є частиною комплексної послуги, надання якої тривало не один місяць. І що це відображено в іншій таблиці, яка була надана слідству. “Якби я підписала додаток за квітень з одиницями, це була б недбалість. Я підписала з нулями, тому що так має бути, це відповідно сформовано. Також я розуміла, що всі пункти виконуються, що підтверджується іншою таблицею, яка є невідʼємною частиною звіту, і переконана, що послуга надавалася у повному обсязі”, – сказала Гусак.

На питання судді, навіщо все ж потрібно вписувати нулі, Гусак уточнила, що форма звіту погоджена Міністерством цифрової трансформації.

Щодо свідків з ДП “Електронне здоров’я”, Гусак припустила, що саме ці троє із 28 людей, залучених в наданні послуги, не працювали у квітні.

“У квітні ми взагалі думали про те, як врятувати ЕСОЗ від русні”, – прокоментувала вона потім для LB.ua. І це правда, адже росіяни отримали фізичний доступ до комп’ютерів у лікарнях на окупованих територіях, і було необхідно оперативно відключати такі заклади від системи, а також думати про захист персональних даних в таких умовах. Дійсно, достатньо згадати квітень 2022 року, щоб зрозуміти, наскільки цинічно шукати дірки в документації за цей місяць.

Фото: Макс Требухов

Гусак також зауважила, що якби послуги з адміністрування не були надані у повному обсязі, це швидко б стало помітно – лікарні б не могли внести дані про надані послуги, а пацієнти підписати декларації з лікарем.

Що є дивним у цій справі

Сам привід – нулі в одному з додатків за квітень 2022 року – виглядає цілком мізерним для обшуків на камеру і гучних заяв про розкрадання коштів. Це підстава для допиту – так. Але що шукали у чиновниці вдома через півтора року після того, як гроші були переведені іншій державній структурі – ДП "Електронне здоров'я"? Прокурор від коментарів відмовився.

Цікаво, що ДП ніяк у справі не фігурує. Вони дали свідчення, але їх не звинувачують у тому, що вони не виконали роботи й взяли за них гроші.

LB.ua зателефонував в.о. Генерального директора ДП “Електронне здоров'я” Олександру Ємцю, але той сказав, що не може давати коментарі, а у відповідь на питання, чи свідчив він проти Гусак, кинув слухавку.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого ця історія теж стосується безпосередньо, не робив ніяких заяв по темі. “Політичні особи не мають права коментувати такі питання, щоб не здійснювати тиск на правоохоронні органи й слідство, - сказав він у коментарі LB.ua - Пані Наталя прекрасно знає мою позицію”. Більше розповідати для друку відмовився.

Фото: Макс Требухов

Що все ж таки відбувається?

LB.ua поговорив зі значною кількістю людей зі сфери охорони здоров’я: експертами і співробітниками ключових відомств (переважно офрекордс), щоб сформувати думку про те, кому і навіщо була потрібна ця справа проти Наталі Гусак.

Одразу зазначу, що фанатів у Гусак як голови НСЗУ серед представників охороноздоровчої спільноти небагато. Проте з тим, що звинувачення висмоктане із пальця, погоджуються усі.

Наразі не йдеться про те, що в уряді є задум змістити Гусак із посади. По-перше, прокуратура не просила у суді про відсторонення. По-друге, звільнити голову НСЗУ можна й без таких спецефектів. По-третє, ніяких пліток про звільнення Гусак зустріти не вдалося, а плітки про звільнення зазвичай випереджають звільнення місяців так на шість.

“Мета – вручити підозру, – говорить голова Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк, який торік отримав аналогічно підозру, що нічим не закінчилося у суді. – Довести недбалість фактично неможливо. Справа – як під копірку моя, водяниста база, якої достатньо тільки для того, аби відкрити провадження”.

“Якби були адекватні прокурори, які мають гідність, ці справи ніколи б не доходили до судів, – продовжує Ковтонюк. – Моя найглибша моральна травма – це споглядання за прокурорами. Вони зачитують з бумажки якусь повну діч, знаючи, що в них немає ніяких аргументів. Суддя перебиває, мокає їх в говно, на наступний день вони знову приходять і знов зачитують. Це біда”.

Фото: Вікторія Ґуерра Обрання запобіжного заходу Павлу Ковтонюку

Чи може йтися про спробу правоохоронних органів отримати доступ до персональної інформації, що міститься у ЕСОЗ? Тоді б розпочате гучне кримінальне провадження виглядало логічним. ЕСОЗ – це величезна база з даними, яких немає жодна інша система. Наскільки відомо LB.ua, правоохоронці часто роблять запити до НСЗУ з проханням надати доступ до даних системи й отримують відмови.

Чи може йтися про спробу замінити власника ЕСОЗ на іншого, якщо голова НСЗУ буде дискредитована? Тоді ця атака на Гусак теж виглядає логічно – через численні публікації у ЗМІ про розкрадання 2 мільйонів читачам навіюють думку, що НСЗУ погано справляється з електронною системою.

Це, звісно, лише робочі гіпотези і, на жаль, підтвердитися вони можуть лише тим, що збудуться.

“Це питання з розряду національної безпеки, – говорить ще один наш співрозмовник. – І питання здоров’я великої кількості людей. Система перестане працювати, якщо не забезпечувати належний рівень підтримки. А якщо людина не отримає електронний рецепт на інсуліни, вона може померти”.

Що ми можемо зробити як спільнота? Пильнувати за тим, що відбувається з ЄСОЗ. Адже ця система містить велику кількість чутливих персональних даних, наших з вами даних.

Втім, наше тут все: і прокурори, і суддя Вовк. Як ми будемо давати цьому раду – наше велике і дуже актуальне питання, над яким треба думати.

Фото: Макс Требухов Cуддя Сергій Вовк під час засідання

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Суд не підтримав обрання запобіжного заходу для Наталії Гусак – клопотання прокурора відхилив.