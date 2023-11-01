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Гепатит А виявили в Івано-Франківську

У лікарні перебувають семеро осіб.

Гепатит А виявили в Івано-Франківську
Фото: glavcom.ua

Гепатит А виявили в Івано-Франківську - станом на 1 листопада 2023 року в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають семеро людей, передає "Суспільне".

Серед пацієнтів - четверо дорослих і троє дітей.

Як зазначила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна, всі хворі з Івано-Франківська. Їхній стан — середньої важкості. Є пацієнти, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада.

Заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус, від початку цього року в області 12 людей перехворіли на гепатит A, серед них - одна дитина.

Джус зазначила, що це — періодичні випадки. Але з точки зору епідеміології область перебуває на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів, особливо — гепатиту A, бо він має циклічність у п'ять-сім років. "У нас останні спалахи цієї хвороби реєструвалися у 2017-2018 роках. Якщо порівнювати з 2022 роком, то є ріст захворюваності", — додала Джус.

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Нагадаємо, у Вінницькій області посилюють протиепідемічні заходи через спалах гепатиту А. У КМДА заявили, що спалах хвороби є підставою посилити особистий контроль за власною інфекційною безпекою для киян, оскільки Київ перебуває у зоні потенційної небезпеки.

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