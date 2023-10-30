На Вінниччині продовжує зростати кількість хворих на гепатит А

У Вінницькій області на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом “гепатит А” перебувають 174 пацієнти, серед них – 29 дітей. Ще 25 пацієнтів одужали, їх вже виписали з медзакладів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Попередньо розглядаються 4 різні джерела інфекції, які могли призвести до спалаху вірусного гепатиту А на Вінниччині. Кожен з факторів опрацьовується паралельними командами з широким лабораторним контролем. Також лікарі додатково опитують пацієнтів з підтвердженими діагнозами та уточнюють зв’язки, які вказують на спільне джерело інфікування”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що триває вакцинація медиків, які працюють з хворими на гепатит А. До області доставлено 1 060 доз вакцин для щеплення медичних працівників.

Також щеплення передбачені для близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Йдеться, зокрема, по родини, які проживають спільно, або близьких, з ким контактували напередодні захворювання.

Додатково до Вінниці доставлено ще 1 100 доз вакцин від гепатиту А. Вони будуть використовуватися для щеплення дітей та вакцинації в закритих колективах.

“Над розслідуванням 4 факторів спалаху паралельно працюють групи контролю та епідеміологічної безпеки. Вже обстежено більше ніж 100 осіб, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами, зокрема на ринках та стихійних точках продажу продуктів. Продовжується додатковий лабораторний контроль на об’єктах водопостачання та підприємствах, які забезпечують продаж питної води та її розвезення”, – зазначив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Нагадаємо, на початку цього тижня в одному із районів Вінниці було зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Тоді повідомлялось про 60 госпіталізованих людей. Спеціалісти почали перевірку та дослідження усіх можливих причин спалаху.