Час, спокій і державні гроші: як допомогти людині з інсультом?

Громадська спілка «Твій сімейний лікар» змоделювала випадок інсульту у цьому матеріалі, щоби показати, як поводитись людині, яка пережила цю недугу, або ж стала її свідком. Команда спілки також описала шлях, який проходить людина з інсультом в Україні. А також порахувала, скільки на лікування цієї хвороби витрачає держава. ТСЛ підходить до будь-якої теми, пов’язаної зі здоров’ям, реалістично, щоби показати покроково, що робити, аби вберегти людське життя.

Ірина

Ірина прокинулась з сильним головним болем. Вона підвелась з ліжка, відчула запаморочення й втратила рівновагу. Таке раніше вже траплялось і за якусь мить минало. Та сьогодні все було навпаки. Опустивши ноги на підлогу, жінка відчула оніміння нижніх кінцівок і нудоту. Ірина потягнулася за телефоном, але не могла підійняти правої руки. Тож взяла телефон лівою. Екран смартфона розпливався. Жінка ледь могла розібрати котра година, на екрані ледь жевріла 8:00. Ірина погукала чоловіка, вона чула, що він саме збирався на роботу у сусідній кімнаті. Та жінка ледь могла вимовити його ім’я. Їй вдалися лише голосні звуки. Ірина поволі прилягла на ліжко. Їй було страшно. Вона зрозуміла, що у неї стався інсульт. Мати Ірини теж його пережила. Ірині кілька місяців тому виповнилося 45. В Україні за майже два роки повномасштабного вторгнення інсульти «помолодшали» на 10–15 років. Нині випадки фіксують на 16% частіше, ніж до вторгнення. Та інсульту можна уникнути.

Олександр

Олександр почув, що його дружина сказала щось незв’язне і знову лягла у ліжко. Хоча вона вже мала встати й збиратись на роботу. Він зайшов до кімнати та побачив Ірину. Вона була бліда. Кутики рота та ока з правого боку лиця були опущені, ніби втратили пружність. Ірина намагалась щось сказати, але не могла. Навіть голосні звуки давались важко. Олександр злякався. Він зрозумів, що у дружини інсульт. Лише вчора читав симптоми в інтернеті. Чоловік швидко набрав 103 й викликав «швидку», розповівши про всі симптоми, які помітив у дружини. Диспетчерка запитала про час, коли стався напад. Олександр відповів, що приблизно о 8 ранку. Швидка мала приїхати за кілька хвилин. Потім чоловік набрав сімейну лікарку Ірини, Анну Яківну. Та порадила не хвилюватись та дочекатись швидкої. Вона пояснила, що у медиків є час, аби надати професійну допомогу. Лікарка порадила відкрити вікна, аби Ірина мала доступ до свіжого повітря. Олександр запитав, що ще він може зробити, аби дружині стало краще. Лікарка порадила чекати на швидку і бути поруч з Іриною. Мовляв, це все, що він може зробити, аби не нашкодити дружині.

Вчасна допомога

Важливо зафіксувати час, коли з’явилися перші ознаки інсульту. Це допоможе медикам вирахувати «вікно терапевтичних можливостей», аби розпочати терапію, спрямовану на порятунок частини мозку, де сталася закупорка судини (у випадку Ірини) чи крововилив. «Вікно терапевтичних можливостей» під час інсульту становить лише 4,5 години. Важливо, щоб людині надали кваліфіковану медичну допомогу саме у цей проміжок часу. Це допоможе максимально відновитись після перенесеного інсульту. Тож, якщо ви виявили перші прояви хвороби, треба негайно викликати «швидку».

Госпіталізація

«Швидка» привезла Ірину до медичного закладу, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інсульту. Сьогодні в Україні таких установ 229. Вони працюють цілодобово, мають прилади для комп’ютерної (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ), а також кваліфікований медичний персонал. Швидка повинна транспортувати людину з інсультом лише в такий заклад, навіть якщо найближчий з них розташований в іншій області. У цих установах можна безоплатно отримати послуги, що спрямовані на подолання наслідків інсультів.

Крім того, НСЗУ сплачує медустанові за кожного пацієнта або пацієнтку, яким надали допомогу:

● 131 472 гривні, якщо проводились операції на судинах мозку.

● 62 565 гривень, якщо проводилось розчинення тромбу всередині судин.

● 14 952 гривні — за надання допомоги без оперативних утручань та без терапії, яка спрямована на розчинення тромбів.

Реабілітація

Ірині діагностували ішемічний інсульт (тромб закоркував судину мозку, як наслідок, почалось його відмирання). Їй надали вчасну медичну допомогу, врятувавши життя. Жінку оглянули лікарі й лікарки: неврологи, реабілітологи, фізичні терапевти та логопеди. Вони разом склали план дій реабілітації пацієнтки, аби згодом Ірина повернулась до звичного життя.

Минулого кілька тижнів. Здоров’я Ірини покращилося. Лікарська команда взялась комплексно за фізичний стан пацієнтки. Під лікарським контролем Ірина почала виконувати найлегші фізичні вправи. З часом навантаження поступово збільшували, аби повернути тіло жінки в тонус. Також Ірину долучали до різних ігор, під час яких вона рухалась, спілкувалась, розвивала моторику, мислення, увагу, сприйняття та реакцію. Такі ігри допомогли відновити посмішку Ірини після інсульту та нормалізували фізичний стан пацієнтки.

Крім того, Ірина відвідувала масажний кабінет, логопеда та свою сімейну лікарку. Загалом на повну реабілітацію Ірина витратила понад рік. Вона наполегливо працювала над собою, змінила стиль життя, аби оминути повторного інсульту. Здорова їжа, активний спосіб життя, відмова від поганих звичок, контроль холестерину, зменшення стресу та регулярні огляди у сімейної лікарки стали опорою, яка допомагає Ірині щасливо жити.

Інсульт з латинської мови означає «удар». Але варто пам’ятати, що будь-який напад можна попередити, захиститись від нього, або ж мінімізувати його наслідки. Інсульти знаходяться у категорії хвороб, які щороку забирають мільйони людських життів. Втім кожен та кожна з нас може стати на захист свого здоров’я вже зараз. Наше завтра набагато ближче, ніж ми думаємо. Ще більше корисних матеріалів читайте у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та вайбері громадської спілки «Твій сімейний лікар».