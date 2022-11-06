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На Херсонщині росіяни депортують мешканців шести громад

Йдеться про 15-кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра.

На Херсонщині росіяни депортують мешканців шести громад
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти розпочали депортацію мешканців з шести громад у Херсонській області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"З 6 листопада росіяни примусово "евакуюють" мешканців Голопристанської, Олешківської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громад. В першу чергу вони проводитимуть її з населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз росіяни активно облаштовують лінію оборони", - йдеться у повідомленні.

Зоною так званої "евакуації" загарбники визначили 15-кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра. У звільнених помешканнях росіяни розміщують своїх військовослужбовців, які принагідно грабують оселі українців.   

Також повідомляється, що окупанти крадуть майно медичних закладів. Зокрема з Горностаївського центру ПМСД та Центральної міської лікарні Нової Каховки уже вивезли все медобладнання та медикаменти на територію тимчасово окупованого Криму.

За даними ЗМІ, окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що росіяни у Херсонській області підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його притоків. Це провокує екологічну катастрофу в регіоні.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що потенційно, росіяни готові до чергового "акту доброї волі" у районі Херсона.

За даними ОК "Південь", на Херсонщині російські окупанти продовжують імітацію відступу з деяких окупованих територій.

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