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Уночі Повітряні сили збили 20 «шахедів» та ракету Х-59

Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.

Уночі Повітряні сили збили 20 «шахедів» та ракету Х-59
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 17 грудня РФ атакувала Україну крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59 (райони пусків – Крим та окупована Херсонщина), а також 20-ма ударними  безпілотниками типу «Shahed», – повідомляють у Повітряних силах.

Пуски «Shahed» робили з районів Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди  – Крим. Всі повітряні цілі було знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. 

В результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Генштабі заявили, що РФ атакувала Україну 34 безпілотниками у ніч на 17 грудня.

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