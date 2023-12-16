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Центр протидії дезінформації попередив про збільшення кількості фейкових ТГ-каналів українських бригад і батальйонів

Ці ТГ-канали були створені росіянами для поширення своїх фейків і наративів. Також канали збирають інформації за допомогою зворотного звʼязку.

Центр протидії дезінформації попередив про збільшення кількості фейкових ТГ-каналів українських бригад і батальйонів
Фото: Центр протидії дезінформації при РНБО

У мережі активізувалося створення фейкових TG-каналів українських бригад і батальйонів. 

Про це попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Згідно з їхнім описом, ці канали було створено начебто для отримання зворотного зв'язку щодо порушень і злочинів командування. 

Насправді такі TG-канали були створені росіянами для поширення своїх фейків і наративів, мета яких – дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових. 

Також ці канали створюються ворожою розвідкою для збору інформації за допомогою прийому зворотного звʼязку.

Центр закликає не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Нагадаємо, нещодавнє розслідування показало, що кампанія зі звинувачення ексміністра оборони України Олексія Резнікова, а також уряду України у корупції була російською таємною операцією. До ІПСО залучили майже 13 тисяч ботів у TikTok.

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