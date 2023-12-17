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Росіяни накрили вогнем Запорізьку область, є поранені серед цивільних

Окупанти завдали майже 200 ударів по області.

Росіяни накрили вогнем Запорізьку область, є поранені серед цивільних
Фото: Юрій Малашко

Впродовж доби російські окупанти завдали 174 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок атак поранення отримали місцеві жителі – 55-річна жінка та 73-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Полтавки, Малої Токмачки, Роботиного та Малих Щербаків, а також 36 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Роботиному, Новодарівці, Білогір'ю, Левадному, Червоному, Чарівному, Гуляйпільському й Малим Щербакам. 129 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст і сіл... Внаслідок обстрілу села Гуляйпільське поранення отримали місцеві жителі – 55-річна жінка та 73-річний чоловік", – йдеться у повідомленні. 

Постраждалих досталено до лікарні.

Очевидно, що окупанти збільшили кількість обстрілів по Запорізькій області. Крім того, впродовж доби на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

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