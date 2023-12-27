Франція оголосила персонами нон ґрата двох дипломатів посольства Азербайджану.
Про це йдеться на сайті французького міністерства закордонних справ.
Перед цим Азербайджан зробив аналогічний крок щодо двох співробітників дипломатичного персоналу посольства Франції.
Посла Азербайджану у Франції сьогодні викликали на набережну д'Орсу, де розташована будівля МЗС, щоб поінформувати про ці факти.
Чому напружені відносини між Францією та Азербайджаном
- Франція підтримує Вірменію у протистоянні з Азербайджаном. Країна рішуче засудила у вересні початок військової операції в Нагірному Карабаху, коли Азербайджан застосував важке озброєння, і вимагала скликати з цього приводу Раду безпеки ООН.
- У жовтні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив газеті Le Parisien, що Єреван та Париж підпишуть угоду про військові постачання. Вірменія отримала змогу придбати певну кількість озброєнь у французьких виробників, зокрема щодо захисту свого неба.
- На це відреагував президент Азербайджану Ільхам Алієв. Він розкритикував Євросоюз та попередив, що рішення Франції направити військову допомогу Вірменії може спровокувати новий конфлікт на Південному Кавказі.
- Минулого місяця до Вірменії прибула перша частина бронетехніки Bastion, яку передала Франція.