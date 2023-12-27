Перед цим аналогічний крок зробила азербайджанська сторона.

Франція оголосила персонами нон ґрата двох дипломатів посольства Азербайджану.

Про це йдеться на сайті французького міністерства закордонних справ.

Перед цим Азербайджан зробив аналогічний крок щодо двох співробітників дипломатичного персоналу посольства Франції.

Посла Азербайджану у Франції сьогодні викликали на набережну д'Орсу, де розташована будівля МЗС, щоб поінформувати про ці факти.

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