Міністр культури Польщі розпорядився ліквідувати державні ЗМІ

У Польщі державні ЗМІ опинилися у процесі ліквідації.
Відповідне розпорядження підписав міністр культури й національної спадщини Бартломей Сенкевич, повідомляє пресслужба відомства у соцмережі Х.
Так Сенкевич відреагував на рішення президента Анджея Дуди призупинити фінансування державних медіа. Під ліквідацію потрапили компанії Telewizja Polska S.A. та Polskie Radio S.A. та Polish Press Agency S.A.
"У ситуації, що склалася, такі дії дозволять забезпечити безперервну роботу цих компаній, провести необхідну реструктуризацію та запобігти вивільненню працівників через відсутність фінансування", - зазначив Сєнкевич.
Польський міністр зауважив, що Мінкульт може скасувати статус ліквідації у будь-який момент.
Що відбувається з державними ЗМІ Польщі
- Минулого тижня новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво і наглядові ради державних ЗМІ: Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. Натомість міністр призначив нові наглядові ради ЗМІ, які й сформували нове керівництво.
- На це рішення відреагував Анджей Дуда, заявивши, що прем'єрові Дональду Туску варто "поважати польський правовий порядок". Туск у відповідь зазначив, що він цим відновленням якраз і займається. Таким чином нова влада Польщі намагається змінити ситуацію з держЗМІ, які стали надто заполітизованими за часів правління команди партії "Право і справедливість".
- Згодом Дуда ветував закон про держбюджет країни, в якому три мільярди злотих мали спрямувати на державні ЗМІ.