Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Знаю, як йому зі мною незручно
Знаю, як йому зі мною незручно
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
На Волині бандити “вибивали” гроші з пораненого військового, – СБУ
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
ГоловнаСвіт

Міністр культури Польщі розпорядився ліквідувати державні ЗМІ

Мінкульт може скасувати статус ліквідації у будь-який момент.

Міністр культури Польщі розпорядився ліквідувати державні ЗМІ
Бартломей Сенкевич
Фото: Пресслужба Мінкульту Польщі

У Польщі державні ЗМІ опинилися у процесі ліквідації.

Відповідне розпорядження підписав міністр культури й національної спадщини Бартломей Сенкевич, повідомляє пресслужба відомства у соцмережі Х.

Так Сенкевич відреагував на рішення президента Анджея Дуди призупинити фінансування державних медіа. Під ліквідацію потрапили компанії Telewizja Polska S.A. та Polskie Radio S.A. та Polish Press Agency S.A.

"У ситуації, що склалася, такі дії дозволять забезпечити безперервну роботу цих компаній, провести необхідну реструктуризацію та запобігти вивільненню працівників через відсутність фінансування", - зазначив Сєнкевич.

Польський міністр зауважив, що Мінкульт може скасувати статус ліквідації у будь-який момент.

Що відбувається з державними ЗМІ Польщі

  • Минулого тижня новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво і наглядові ради державних ЗМІ: Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. Натомість міністр призначив нові наглядові ради ЗМІ, які й сформували нове керівництво.
  • На це рішення відреагував Анджей Дуда, заявивши, що прем'єрові Дональду Туску варто "поважати польський правовий порядок". Туск у відповідь зазначив, що він цим відновленням якраз і займається. Таким чином нова влада Польщі намагається змінити ситуацію з держЗМІ, які стали надто заполітизованими за часів правління команди партії "Право і справедливість".
  • Згодом Дуда ветував закон про держбюджет країни, в якому три мільярди злотих мали спрямувати на державні ЗМІ.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies