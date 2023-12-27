Міністр культури Польщі розпорядився ліквідувати державні ЗМІ

Мінкульт може скасувати статус ліквідації у будь-який момент.

У Польщі державні ЗМІ опинилися у процесі ліквідації.

Відповідне розпорядження підписав міністр культури й національної спадщини Бартломей Сенкевич, повідомляє пресслужба відомства у соцмережі Х.

Так Сенкевич відреагував на рішення президента Анджея Дуди призупинити фінансування державних медіа. Під ліквідацію потрапили компанії Telewizja Polska S.A. та Polskie Radio S.A. та Polish Press Agency S.A.

"У ситуації, що склалася, такі дії дозволять забезпечити безперервну роботу цих компаній, провести необхідну реструктуризацію та запобігти вивільненню працівників через відсутність фінансування", - зазначив Сєнкевич.

Польський міністр зауважив, що Мінкульт може скасувати статус ліквідації у будь-який момент.

Що відбувається з державними ЗМІ Польщі