​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
​Фіцо: Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
У Феодосії знищено нафтогін окупантів, — АТЕШ
У Феодосії знищено нафтогін окупантів, — АТЕШ
Північна Корея призупинила поставки зброї до РФ, — ISW
Північна Корея призупинила поставки зброї до РФ, — ISW
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Ворожий удар по Одесі: зросла кількість загиблих
Ворожий удар по Одесі: зросла кількість загиблих
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
ГоловнаСвіт

Після зустрічі зі заступником Лаврова китайський дипломат заговорив про потребу переговорів між РФ і Україною

Російський дипломат від себе "високо оцінив унікальну і конструктивну роль Китаю" у цій ситуації.

Після зустрічі зі заступником Лаврова китайський дипломат заговорив про потребу переговорів між РФ і Україною
Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Фото: Weibo

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей зустрівся у Москві з російським заступником міністра закордонних справ Михайлом Галузіним.

Як ідеться на сайті МЗС Китаю, дипломати говорили про війну в Україні.

За підсумками розмови Хуей заявив, що будь-яка війна має закінчуватися шляхом переговорів і що більше посилюється зіткнення, тим більше "ми не повинні відмовлятися від зусиль із діалогу".

Китай готовий стати посередником між Україною та Росією та іншими сторонами, йдеться в заяві Хуея.

Галузін "високо оцінив унікальну і конструктивну роль Китаю" та висловив сподівання на подальше укріплення зв'язків із Пекіном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies