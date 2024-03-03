Після зустрічі зі заступником Лаврова китайський дипломат заговорив про потребу переговорів між РФ і Україною

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей зустрівся у Москві з російським заступником міністра закордонних справ Михайлом Галузіним.
Як ідеться на сайті МЗС Китаю, дипломати говорили про війну в Україні.
За підсумками розмови Хуей заявив, що будь-яка війна має закінчуватися шляхом переговорів і що більше посилюється зіткнення, тим більше "ми не повинні відмовлятися від зусиль із діалогу".
Китай готовий стати посередником між Україною та Росією та іншими сторонами, йдеться в заяві Хуея.
Галузін "високо оцінив унікальну і конструктивну роль Китаю" та висловив сподівання на подальше укріплення зв'язків із Пекіном.
- Нині аналогічну заяву про потребу в переговорах між Україною і Росією озвучив турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан. Ця заява прозвучала після зустрічі Фідана з керівником російського МЗС Сергієм Лавровим.