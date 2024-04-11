Прем'єр Японії заявив у Конгресі, що без підтримки США невідомо, скільки витримає Україна

Кісіда розповів конгресменам про ядерну програму Північної Кореї та експорт ракет на підтримку війни Росії в Україні.

Підтримка США необхідна для виживання України, бо у випадку поразки нашої держави це додасть сміливості Китаю щодо Тайваню і спровокувати нову кризу у Східній Азії.

Таку думку озвучив у своєму виступі в Конгресі США прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає Reuters.

"Лідерство Сполучених Штатів є незамінним. Скільки часу пройде без підтримки США, перш ніж надії України впадуть під тиском Москви? Без присутності Сполучених Штатів скільки часу пройде, перш ніж Індо-Тихоокеанський регіон зіткнеться з ще суворішими реаліями?" - сказав японський прем'єр.

Кісіда зазначив, що світ перебуває на "історичному поворотному моменті", коли свобода і демократія під загрозою, а країни, що розвиваються, мають більшу економічну міць, при цьому зміна клімату і швидкий прогрес у галузі штучного інтелекту руйнують життя людей.

Японський прем'єр розповів про внесок його країни на підтримку нашої держави, цитує виступ Кісіди Nikkei Asia.

"Японія запровадила жорсткі санкції проти Росії після її агресії проти України. Ми оголосили про надання Україні допомоги на суму понад 12 мільярдів доларів, до якої увійшли системи виявлення дронів. Це частина пакету допомоги НАТО, і так, ми навіть працюємо з НАТО на іншому кінці світу від нас. Можу додати, що у лютому, щоб допомогти спустошеній Україні я провів конференцію з економічного зростання та відновлення України. Японія продовжуватиме підтримувати Україну", - наголосив Кісіда.

Глава уряду Японії також попередив про ядерну програму Північної Кореї та експорт ракет на підтримку війни Росії в Україні. На думку Кісіди, найбільша проблема, з якою стикається світ, походить від Китаю.

"Нинішня зовнішня позиція і військові дії Китаю є безпрецедентним і найбільшим стратегічним викликом не тільки для миру і безпеки Японії, а й для світу і стабільності міжнародної спільноти в цілому. Сьогоднішня Україна може стати Східною Азією завтра", - сказав Кісіда.

Перед візитом до Конгресу японський прем'єр зустрівся з президентом США Джо Байденом. Вони озвучили плани військової співпраці та проєкти, починаючи від ракет і закінчуючи висадкою на Місяць, зміцнюючи свій альянс із прицілом на протидію Китаю та Росії.

Під час виступу в Конгресі Кісіда зазначив, що Японія приступає до серйозних змін у своїй оборонній політиці, щоб підтримати зусилля США відбивати сучасні загрози.

“Японія змінилася за ці роки. Ми перетворилися зі стриманого союзника, який відновлюється після спустошливої Другої світової війни, на сильного, відданого союзника, який дивиться на світ", - заявив Кісіда.

До речі, він лише другий прем'єр-міністр Японії, який коли-небудь виступав на спільному засіданні американського Конгресу. Першим був Сіндзо Абе у квітні 2015 року.