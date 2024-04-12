Перевізники США просять Байдена не збільшувати авіасполучення з Китаєм

Авіакомпанії вважають, що китайські літаки створюють на ринку нечесну конкуренцію через ситуацію з повітряним простором РФ.

Провідні авіакомпанії та авіаційні профспілки США звернулися зі спільним проханням до адміністрації президента Джо Байдена не ухвалювати рішення про збільшення тижневих лімітів рейсів між Китаєм та Сполученими Штатами.

Як пише Reuters, перевізники висловили незадоволення тим, що у Білому домі дозволили китайським компанія здійснювати на тиждень 50 польотів між двома країнами. Таку саму квоту надано й американській авіації, проте вона не використовується в повному обсязі. У планах Байдена нібито є збільшення цих лімітів до 100 рейсів на тиждень.

Причиною протесту є нечесна конкуренція на ринку. Перевізники скаржаться, що китайці отримують перевагу за рахунок використання повітряного простору Росії. Натомість американські компанії після початку повномасштабного вторгнення РФ до України не залітають на територію країни-агресора, що робить рейси тривалішими і змушує використовувати більше палива.