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Іранські війська захопили контейнеровоз MSC ARIES в Ормузькій протоці

Судно MSC Aries ходить під португальським прапором, але пов'язане з компанією Zodiac Group ізраїльського мільярдера Ейєля Офера

Іранські війська захопили контейнеровоз MSC ARIES в Ормузькій протоці
Фото: middleeasteye.net

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив, що взяв під контроль судно, яке, за його даними, пов'язане з Ізраїлем.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, іранські силовики захопили португальське судно "MCS ARIES" в Ормузькій протоці.

У іранських  ЗМІ заявили, що судно захопила Революційна гвардія Ірану, стверджуючи, що воно "пов'язане з Ізраїлем" і що його перевозять до територіальних вод Ірану.

Згідно з повідомленням, гелікоптер спецназу ВМС ІРІ сів на борт судна, в результаті чого його було захоплено.

Відомо, що корабель направлявся до Індії. Припускають, що судно пов'язане з компанією Zodiac Group ізраїльського мільярдера Ейєля Офера. 

На борту судна було 20 філіппінців.

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