Іранські війська захопили контейнеровоз MSC ARIES в Ормузькій протоці

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив, що взяв під контроль судно, яке, за його даними, пов'язане з Ізраїлем.
Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, іранські силовики захопили португальське судно "MCS ARIES" в Ормузькій протоці.
У іранських ЗМІ заявили, що судно захопила Революційна гвардія Ірану, стверджуючи, що воно "пов'язане з Ізраїлем" і що його перевозять до територіальних вод Ірану.
Згідно з повідомленням, гелікоптер спецназу ВМС ІРІ сів на борт судна, в результаті чого його було захоплено.
Відомо, що корабель направлявся до Індії. Припускають, що судно пов'язане з компанією Zodiac Group ізраїльського мільярдера Ейєля Офера.
На борту судна було 20 філіппінців.