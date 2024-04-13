Іранські війська захопили контейнеровоз MSC ARIES в Ормузькій протоці

Судно MSC Aries ходить під португальським прапором, але пов'язане з компанією Zodiac Group ізраїльського мільярдера Ейєля Офера

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив, що взяв під контроль судно, яке, за його даними, пов'язане з Ізраїлем.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, іранські силовики захопили португальське судно "MCS ARIES" в Ормузькій протоці.

У іранських ЗМІ заявили, що судно захопила Революційна гвардія Ірану, стверджуючи, що воно "пов'язане з Ізраїлем" і що його перевозять до територіальних вод Ірану.

Згідно з повідомленням, гелікоптер спецназу ВМС ІРІ сів на борт судна, в результаті чого його було захоплено.

Відомо, що корабель направлявся до Індії. Припускають, що судно пов'язане з компанією Zodiac Group ізраїльського мільярдера Ейєля Офера.

На борту судна було 20 філіппінців.