Головне за неділю, 14 квітня: обстріл Очеретиного на Донеччині, удари авіації Сил оборони

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 42 бойові зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 781-й день повномасштабної війни.

14 квітня російська армія завдала удару по п’ятиповерхівці в Очеретиному Донецької області. Унаслідок влучання загинула жінка, ще двоє людей отримали травми.

"Сьогодні вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки. Обидва поранені доправлені до лікарні і отримують необхідну медичну допомогу", — ідеться у повідомленні глави ОВА Вадима Філашкіна.

Вадим Філашкін знову закликав мирних жителів області евакуюватися.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 42 бойові зіткнення.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Бахмутському напрямку наші бійці відбили 6 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 квітня – в нашій новині.

Над Дніпропетровщиною збили російську крилату ракету. Ворожу ціль знищили у Дніпровському районі о 17.50.

Станом на 20.30 кількість потерпілих у Дніпрі і Любимівській громаді внаслідок падіння уламків ракети, за словами Лисака, зросла до 12 осіб. В обласному центрі понівечені 33 приватні будинки, пошкоджені 10 авто і навантажувач. У районі, де впали уламки ворожої ракети, працюють всі служби, психологи ДСНС і Нацполіції.

Допомога Україні досі обмежена, а Росія досі має доступ до критичних компонентів, необхідних для виробництва ракет і дронів.

Про це у вечірньому відеозверненні 14 квітня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"У кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чипів, – які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії. У «шахедах» – також компоненти, вироблені у вільному світі. Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – усі його прояви", - сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що загалом за тиждень російські терористи використали проти України вже майже 130 "шахедів", більшість із яких вдалося збити, а також понад 80 ракет і майже 700 керованих авіабомб. "На жаль, із цим значно складніше. І це – тільки один тиждень", - додав Президент і наголосив, що Україна потребує систем ППО для протидії російській агресії.

Подробиці – в новині.

Міністерство закордонних справ України засудило масовану атаку Ірану проти Ізраїля, зазначивши, що дії Тегерана несуть ризик подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході.

"Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт", – ідеться в заяві на сайті МЗС України.

У МЗС додають, що ця атака "вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!