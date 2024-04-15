Окупанти шукають атомників для ЗАЕС у соцмережах

Окупанти шукають спеціалістів на Запорізьку атомну електростанцію через соцмережі, зокрема, через месенджер Telegram.
Про це йдеться у повідомленні Центру національного спрпотиву.
"На ЗАЕС – дефіцит кадрів, професійний рівень співробітників – низький. Через це окупанти шукають працівників на Запорізьку АЕС. Що примітно – пропозицію про роботу спеціалістам пропонують навіть через соцмережі та оголошення в Telegram", – зазначили у ЦНС.
Також додають, що брак спеціальної освіти у охочих працевлаштуватися на ЗАЕС не є перешкодою для працевлаштування. Це створює додаткові загрози для роботи атомної електростанції.
"З такою “кадровою політикою” атомна станція все більше схожа на порохову вежу", – зауважують у ЦНС.
Як йдеться у повідомленні, багато українських атомників, які працювали на ЗАЕС, не підписали нові контракти з окупаційною владою, проте ворог намагається схилити їх до співпраці.
"Запорізька атомна електростанція має якнайшвидше повернутися під контроль України. Це стане запорукою безпеки не тільки нашої України, а й усього світу", – наголошують у Центрі національного спротиву.
- Вчора, 14 квітня, у Генштабі заявили, що російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції – ще однієї операції під фальшивим прапором.
- Крім того, російські окупанти мають намір цьогоріч спробувати перезапустити Запорізьку атомну електростанцію, щоб повернути до експлуатації бодай один енергоблок. Проте на станції бракує кваліфікованого персоналу.
- Росіяни перетворюють окуповану ЗАЕС на військовий майданчик. Експерти МАГАТЕ, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зафіксували звуки вибухів безпосередньо на території ЗАЕС, а також чули постріли зі стрілецької зброї.