Окупанти шукають атомників для ЗАЕС у соцмережах

Зокрема, подають оголошення про пошук "кадрів" через Telegram.

Окупанти шукають спеціалістів на Запорізьку атомну електростанцію через соцмережі, зокрема, через месенджер Telegram.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спрпотиву.

"На ЗАЕС – дефіцит кадрів, професійний рівень співробітників – низький. Через це окупанти шукають працівників на Запорізьку АЕС. Що примітно – пропозицію про роботу спеціалістам пропонують навіть через соцмережі та оголошення в Telegram", – зазначили у ЦНС.

Також додають, що брак спеціальної освіти у охочих працевлаштуватися на ЗАЕС не є перешкодою для працевлаштування. Це створює додаткові загрози для роботи атомної електростанції.

"З такою “кадровою політикою” атомна станція все більше схожа на порохову вежу", – зауважують у ЦНС.

Як йдеться у повідомленні, багато українських атомників, які працювали на ЗАЕС, не підписали нові контракти з окупаційною владою, проте ворог намагається схилити їх до співпраці.

"Запорізька атомна електростанція має якнайшвидше повернутися під контроль України. Це стане запорукою безпеки не тільки нашої України, а й усього світу", – наголошують у Центрі національного спротиву.