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СБУ затримала зрадника, який хотів "засвітити" роботу ППО під Черкасами та Одесою

Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі.

СБУ затримала зрадника, який хотів "засвітити" роботу ППО під Черкасами та Одесою
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ворожого інформатора, який хотів "засвітити" українську ППО під Черкасами та Одесою.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони.

Інформатором виявився 47-річний мешканець Черкас, ідеологічний прихильник рашизму. Після повномасштабного вторгнення Росії чоловік сподівався, що його "роботу" помітять росіяни. Тому він почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі.

СБУ викрила зрадника ще на початковому етапі його діяльності.

Фото: СБУ

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану); чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, від початку року СБУ викрила 11 агентурних мереж ворога.

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