На Чернігівщині автомобіль із ремонтниками підірвався на вибухівці

У Чернігівській області вранці 15 квітня на вибуховому пристрої підірвався автомобіль з ремонту електричних мереж. Двох працівників госпіталізували.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В′ячеслав Чаус у Telegram

"Сьогодні близько 6:00 у прикордонній громаді Чернігівського району на вибуховому пристрої підірвався автомобіль РЕМ", – написав він.

За його словами, двох працівників госпіталізовано. Інших подробиць голова ОВА не повідомив.

Як повідомлялося, понад 3,5 тисячі місцевих мешканці переїхали із прикордонних територій Чернігівщини, які постійно потерпають від ворожих обстрілів.