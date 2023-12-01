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У Південній Кореї фермери побилися з поліцією під час протесту проти заборони собачого м’яса

Очільник акції не погоджується з тим, що поїдання собак є варварством і заявляє, що запропонована фінансова допомога є неадекватною.

У Південній Кореї фермери побилися з поліцією під час протесту проти заборони собачого м’яса
Фото: EPA/UPG

У Південній Кореї відбувся протест фермерів, які розводять і вирощують собак для споживання у їжу. Про це пише Reuters.

200 осіб зібралися біля офісу президента в столиці Сеулі, вимагаючи від уряду відмовитися від плану заборони суперечливої багатовікової практики.

Фермери хотіли виїхати на вулицю перед президентським офісом на вантажівці з собаками у клітках, яких мали намір випустити на місце протесту. Однак їм перешкодили правоохоронці, почалися сутички, унаслідок трьох мітингувальників затримали.

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Раніше керівна партія президента Юн Сук Йоля представила законопроєкт про заборону розведення та продажу собак для споживання та про надання фінансової компенсації підприємцям, які змушені закрити свій бізнес протягом трирічного пільгового періоду.

Торішнє опитування Gallup Korea показало, що майже дві третини респондентів виступають проти споживання собачого м’яса, і лише 8% сказали, що їли собаку протягом останнього року, порівняно з 27% у 2015 році.

Фото: EPA/UPG

На думку Джу Йонг Бонга, який очолив мітинг, політики не мають права закривати галузь або вирішувати, що люди хочуть їсти.

“Ми не можемо погодитися з тим, що це варварство, тому що всі країни, де є традиції тваринництва, колись їли собак і досі є країни, де це роблять”, − сказав він.

Бонг зазначив, що фермери були повністю виключені з обговорення законопроєкту, а запропонована фінансова компенсація є абсолютно неадекватною з огляду на те, що вони втратять кошти для існування.

Фото: EPA/UPG

Вживання в їжу собачого м’яса є давньою практикою на Корейському півострові, вважається, що це допомагає боротися з літньою спекою. Станом на сьогодні, за даними уряду, налічується близько 1150 ферм з розведення собак, 34 бойні, 219 дистриб'юторських компаній і близько 1600 ресторанів, де подають собак.

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