Путін забрав у іноземних інвесторів права на аеропорт Санкт-Петербурга

Президент РФ Володимир Путін розпорядився передати всі права на управління петербурзьким аеропортом “Пулково” від іноземних акціонерів новій російській національній компанії.

Про це пише Bloomberg.

Компанія отримає частки, які належали, зокрема, німецькій Fraport AG і Катарському фонду добробуту.

“Відповідно до указу, опублікованому у четвер ввечері, частки зареєстрованої на Кіпрі концесії, яка управляє аеропортом другого за величиною російського міста, будуть консолідовані в новій національній компанії”, − зазначає видання.

Ретша інвесторів, серед яких є консорціум із суверенним фондом Абу-Дабі “Mubadala Investment Co”, збережуть свої частки, але не зможуть голосувати.

Рішення прийнято через “загрозу національним інтересам та економічній безпеці Російської Федерації внаслідок порушення зобов'язань окремими іноземними юридичними особами”, йдеться в указі. Путін також доручив уряду створити новий орган управління аеропортом.

Росія перебирає контроль над місцевими філіями міжнародних холдингів у держав, які вона вважає недружніми, − у відповідь на санкції через вторгення в Україну. Зокрема, Москва взяла у липні під контроль російські заводи, що належать Danone і Carlsberg.

Водночас ситуація щодо “Пулково” є іншою, адже дії Москви поширилися на суверенні фонди урядів, які зайняли нейтральнішу позицію щодо війни Росії проти України. В указі також йдеться про можливість відновлення права голосу акціонерів “за їхньою заявою, за умови укладання корпоративних договорів з іншими учасниками товариства та при прийнятті на себе зобов'язань щодо дотримання російського законодавства”.

Німецький оператор аеропортів Fraport, Катарське інвестиційне управління та російський банк ВТБ володіли приблизно 25% концесії Пулково. За даними російських ЗМІ решту контролював консорціумом інвесторів, що включав російський суверенний фонд добробуту, російський фонд прямих інвестицій, вище згадану Mubadala і приватну інвестиційну компанію “Baring Vostok”.