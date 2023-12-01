Активну роботу волонтери почали з 1 грудня 2013 року, з протистояння мітингувальників і силовиків в Києві на вулиці Банковій.

Загонам швидкого реагування Українського Червоного Хреста виповнилось 10 років.

Про це повідомило товариство Червоного Хреста України.

“Сьогодні 10 років з моменту створення підрозділу в Українському Червоному Хресті. Адже починаючи з 1 грудня 2013 року, з протистояння мітингувальників і силовиків в Києві на вулиці Банковій почали активну роботу волонтери загону швидкого реагування - ті хлопці і дівчата, які не змогли бути осторонь доленосних подій для українців”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом всього Майдану понад 50 волонтерів надавали допомогу всім учасникам конфлікту відповідно до принципів ЧХ та норм гуманітарного права.

Сьогодні загони - це вже 592 волонтери, 21 загін та 8 ланок по всій країні. А ще 115 одиниць транспортних засобів та спецтехніки. За період своєї діяльності, за ці 10 років, загони допомогли 388 545 людям по всій країні.

Вони одними з перших прибувають на місця надзвичайних ситуацій по всій країні, евакуюють з-під обстрілів людей до безпечних місць, транспортують маломобільних людей, доставляють гуманітарну допомогу людям у “найгарячіші” точки країни.