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Загонам швидкого реагування Українського Червоного Хреста виповнилось 10 років

Активну роботу волонтери почали з 1 грудня 2013 року, з протистояння мітингувальників і силовиків в Києві на вулиці Банковій.

Загонам швидкого реагування Українського Червоного Хреста виповнилось 10 років
Фото: LB.ua

Загонам швидкого реагування Українського Червоного Хреста виповнилось 10 років. 

Про це повідомило товариство Червоного Хреста України. 

“Сьогодні 10 років з моменту створення підрозділу в Українському Червоному Хресті. Адже починаючи з 1 грудня 2013 року, з протистояння мітингувальників і силовиків в Києві на вулиці Банковій почали активну роботу волонтери загону швидкого реагування - ті хлопці і дівчата, які не змогли бути осторонь доленосних подій для українців”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом всього Майдану понад 50 волонтерів надавали допомогу всім учасникам конфлікту відповідно до принципів ЧХ та норм гуманітарного права. 

Сьогодні загони - це вже 592 волонтери, 21 загін та 8 ланок по всій країні. А ще 115 одиниць транспортних засобів та спецтехніки. За період своєї діяльності, за ці 10 років, загони допомогли 388 545 людям по всій країні. 

Вони одними з перших прибувають на місця надзвичайних ситуацій по всій країні, евакуюють з-під обстрілів людей до безпечних місць, транспортують маломобільних людей, доставляють гуманітарну допомогу людям у “найгарячіші” точки країни.

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