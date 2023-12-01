Завербований ФСБ Сівкович координував інформаційні диверсії Шуфрича, – СБУ

Ексзаступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Володимиру Сівковичу повідомлено нову підозру у державній зраді. За даними слідства, чиновника завербували співробітники ФСБ РФ. У 2014 році він виїхав до Москви.

Сівкович зі свого боку завербував народного депутата Нестора Шуфрича, що нині також підозрюється в державній зраді. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та СБУ.

"Згідно відведеної ролі експосадовець мав залучити відомих політичних діячів України до виконання завдань кураторів з рф. Політики мали вплинути на суспільну думку і поширювати серед населення наративи про некомпетентність керівників органів української влади", – повідомили у прокуратурі.

Фото: Офіс генерального прокурора

Також політики, яких вербував підозрюваний, мали переконувати людей, що відсутня інша альтернатива, окрім як проросійський політичний курс України. Їм надавали інформацію дискредитуючого та провокаційного характеру, яку вони мали оприлюднювати, щоб загострювати суспільно-політичну ситуацію в Україні та ускладнювати міжнародні відносини з іншими країнами.

Шуфрич систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював матеріали, в яких применшувався авторитет та дискредитувалися інститути української влади, а також діяльність керівників розвідувальних і правоохоронних органів. Метою було їх подальше звільнення.

"Саме він був одним з основних «спікерів», який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань. Встановлено, що поплічники Сівковича «розганяли» фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також московські «тези» щодо «безальтернативності» проросійського вектора у зовнішній політиці", – зазначили в СБУ.

Таким чином Кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Ще раніше за матеріалами української спецслужби та ДБР його дії були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Нагадаємо, нещодавно суд арештував майно нардепа Дубінського, якого підозрюють у держзраді.