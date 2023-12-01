У Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині загиблого воїна “повернути його з полону”, – СБУ

Насправді військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким.

Служба безпеки України завявила, що затримала у Харкові шахрая, який за гроші обіцяв дружині загиблого воїна “повернути його з полону”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала ще одну шахрайську схему виманювання грошей у сімей українських захисників. У ході проведення комплексних заходів у Харкові викрито місцевого жителя, який видурював 10 тисяч американських доларів з дружини загиблого воїна ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник «зіграв» на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким.

Дізнавшись про це, шахрай почав видавати себе за співробітника СБУ та переконувати жінку в тому, що її чоловік начебто перебуває в полоні у російських окупантів.

За грошову «винагороду» фігурант обіцяв їй своє сприяння у «поверненні» військового додому.

Для вирішення цього питання зловмисник «гарантував» своїй жертві, що внесе прізвище нібито полоненого воїна до списку на «першочерговий» обмін. Співробітники

СБУ задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його під час отримання грошей від потерпілої.

Зі свого боку, Офіс Генпрокурора повідомив, що шахрай є товаришем загиблого. Підозрюваний дізнався, що його товариш – український військовослужбовець безвісти зник у зоні проведення бойових дій. Згодом і йому, і родині бійця, стало відомо, що чоловік загинув.

Проте він зателефонував дружині загиблого товариша та вирішив її переконати у тому, що інформація про смерть чоловіка не достовірна, а насправді він перебуває у російському полоні.

Систематичними повідомленнями та дзвінками він виманював у жінки 10 тис доларів США за вирішення питання про начебто включення її чоловіка до списку обміну військовополонених. Він повідомив про те, що має «звʼязки» для того, щоб бійця включили першим у список на повернення в Україну. Жінка повірила другу родини та погодилась передати йому необхідну суму для повернення чоловіка з російського полону.

При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Планується обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили шахрайку з Донеччини, яка під виглядом "волонтерки" ошукала переселенців на 1 млн гривень. Жінка обіцяла постраждалим від війни "великі знижки" в будівельно-господарських магазинах.