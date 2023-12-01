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В Україні завершилась вступна кампанія – 2023

Про результати вступної кампанії повідомлять у соцмережах МОН.

В Україні завершилась вступна кампанія – 2023
Біля Національного університету «Львівська політехніка»
Фото: lpnu.ua

В Україні офіційно завершили цьогорічну вступну кампанію.

Відсьогодні, 1 грудня, подати заяви на вступ неможливо, а електронні кабінети вступників, створені 2023 року, вже не працюють. Про результати вступної кампанії повідомлятимуть у соцмережах Міністерства. 

"Якщо ви плануєте вступати наступного року, вам потрібно створити новий електронний кабінет", –зауважили у Міністерстві освіти і науки України. 

Детальну інформацію про вступну кампанію 2024 року, реєстрацію кабінетів та подання заяв можна буде знайти у Єдиній державній електронній базі питань з освіти.

До слова, до українських ЗВО цього року вступили 86 абітурієнтів із Криму. Це найменша кількість вступників з Криму до українських ЗВО після окупації півострову.

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