В Україні завершилась вступна кампанія – 2023

В Україні офіційно завершили цьогорічну вступну кампанію.

Відсьогодні, 1 грудня, подати заяви на вступ неможливо, а електронні кабінети вступників, створені 2023 року, вже не працюють. Про результати вступної кампанії повідомлятимуть у соцмережах Міністерства.

"Якщо ви плануєте вступати наступного року, вам потрібно створити новий електронний кабінет", –зауважили у Міністерстві освіти і науки України.

Детальну інформацію про вступну кампанію 2024 року, реєстрацію кабінетів та подання заяв можна буде знайти у Єдиній державній електронній базі питань з освіти.

До слова, до українських ЗВО цього року вступили 86 абітурієнтів із Криму. Це найменша кількість вступників з Криму до українських ЗВО після окупації півострову.