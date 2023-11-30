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Правоохоронці підозрюють мешканця Харківщини у тому, що він наказав знищувати українську літературу

Про підозру чоловікові повідомили заочно.

Правоохоронці підозрюють мешканця Харківщини у тому, що він наказав знищувати українську літературу
Фото: Нацполіція

Поліцейські підозрюють мешканця с. Підлиман в Ізюмському районі Харківської області у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що 54-річний чоловік був призначений на посаду “помічника начальника (с. Вище Солоне) Борівського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області”.

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З червня по жовтень 2022 року чоловік виконував покладені на управління завдання. Зокрема, він надавав розпорядження щодо знищення української літератури та готувався до відкриття шкіл за російськими стандартами. 

Також він закликав підприємців перереєструватися за стандартами РФ та здійснювати продаж товарів у магазинах за рублі. Крім того, він вирішував питання щодо передачі земельних ділянок у власність.

Правоохоронці заочно повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.

Як раніше повідомлялось, СБУ заявила про затримання на Харківщині агента ФСБ, якого підозрюють у тому, що він розвідував оборонні рубежі України на кордоні з РФ.

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