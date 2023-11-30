Російські окупанти звозять до Євпаторії бетонні “зуби дракона”

В кримських містах знаходиться величезна кількість сил і техніки окупантів.

Росіяни посилюють оборону в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Наші агенти зафіксували у місті Саки переміщення до десятка КАМАЗів, які сповнені так званих “Зубів дракона”, - йдеться у повідомленні.

Партизани простежили за автомобілями і дізнались, що вони попрямували у бік Євпаторії.

Рух “Атеш” зазначив, що величезна кількість сил і техніки знаходяться в кримських містах.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російська влада почала складати так звані списки неблагонадійних осіб. Таких людей, йдеться про кримотатарське населення півострова, вносять у спеціалізовану базу “АІС екстремист”.