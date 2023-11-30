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Російські окупанти звозять до Євпаторії бетонні “зуби дракона”

В кримських містах знаходиться величезна кількість сил і техніки окупантів. 

Російські окупанти звозять до Євпаторії бетонні “зуби дракона”
Ілюстративне фото
Фото: Атеш

Росіяни посилюють оборону в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Наші агенти зафіксували у місті Саки переміщення до десятка КАМАЗів, які сповнені так званих “Зубів дракона”, - йдеться у повідомленні. 

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Партизани простежили за автомобілями і дізнались, що вони попрямували у бік Євпаторії.

Рух “Атеш” зазначив, що величезна кількість сил і техніки знаходяться в кримських містах. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російська влада почала складати так звані списки неблагонадійних осіб. Таких людей, йдеться про кримотатарське населення півострова, вносять у спеціалізовану базу “АІС екстремист”.

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