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Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном

Головнокомандувач ЗСУ також поділився результатами досліджень щодо ефективності застосування певних типів озброєнь. 

Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном
Фото: Валерій Залужний

Генерал Залужний обговорив обстановку на фронті з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

“Розповів про ведення противником локальних наступальних дій на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Водночас, Сили безпеки та оборони завдають ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту”, - написав Залужний.

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Сторони домовились продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні. 

Під час розмови головнокомандувач ЗСУ поділився результатами наших досліджень щодо ефективності застосування певних типів озброєнь. 

Як раніше повідомлялось, у НАТО вважають некоректними заяви та припущення про те, що в керівництва ЗСУ немає плану досягнення воєнних цілей.

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