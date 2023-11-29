У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного

Водночас генерал сказав, що і президент Зеленський правий, коли каже про недостатньо швидке просування.

У НАТО вважають некоректними заяви та припущення про те, що в керівництва ЗСУ немає плану досягнення воєнних цілей. Про це журналістам у Брюсселі сказав анонімний військовий високопосадовець, цитує його "Європейська правда".

Генерал, що спілкувався на умовах анонімності, сказав, що союзники України не нав'язують ЗСУ коректного підходу до ведення війни і вважають, що армія України ефективніше сама визначає планування. Завдання ж союзників – підтримувати Україну необхідним озброєнням.

"Те, як генерал Залужний описав ситуацію – є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким – це також правда. Але водночас, Залужний не стверджував, що у нього нема плану. Бо у нього є план! Але втілення цього плану – надзвичайно складна задача, навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні", – сказав посадовець.

Нашалаємо, про "відсутність плану" писала "слуга народу" Мар'яна Безугла у себе в фейсбуці. Депутатка вирішила публічно критикувати головнокомандувача ЗСУ.

Низка її колег по фракції після скандальних заяв Мар'їни закликали зняти її з посади заступниці голови оборонного комітету.