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Командиру взводу, який продав дизельне пальне свого підрозділу, повідомили про підозру

Військовому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Командиру взводу, який продав дизельне пальне свого підрозділу, повідомили про підозру
Фото: Державне бюро розслідувань

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області. який відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Він продав понад 20 тонн стратегічного палива під час російського повномасштабного вторгнення.

"Задля власної наживи він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень", – повідомили у ДБР

Фото: Державне бюро розслідувань

Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі.Наразі командиру взводу повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, після аудиту командування військової частини на Чернігівщині відшкодувало державі 1,7 млн грн завданих збитків

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