На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький

Зенітний комплекс створюють львівські компанії. Львівський ІТ Кластер інвестує у цей проєкт 30 млн грн. Очільник Львівської ОВА сподівається, що комплекс пройде усі випробування.

У Львівській області розробили та виготовляють зенітну установку для автоматизованих мобільних груп, яка працює за принципом відомого німецького комплексу Gepard, але має дешевшу собівартість.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

“Завдання, яке ми перед собою поставили – це створення якнайбільшої кількості мобільних та автоматичних груп, які можуть збивати ворожі БПЛА. Загалом заплановано передача 10-ти авто ПВК «Захід», на яких можна буде розмістити зенітні комплекси. Основним завданням їх буде відслідковування повітряних цілей, захоплення через акустичні датчики, радари, візуальне спостереження і знищення. Це український аналог відомої німецької установки Gepard”, – сказав Козицький.

За його словами, завершити укомплектування 10 вогневих груп зенітними установками з автоматичними турелями планують до кінця зими. Вони можуть вести вогонь по повітряних цілях без безпосередньої участі людини. Таке рішення дозволить українським воїнам ППО ще ефективніше захищати об’єкти критичної інфраструктури. Львівський ІТ Кластер інвестує у цей проєкт 30 млн грн.

“Будемо мати класний, вітчизняний і значно дешевший комплекс. Львівські компанії створюють таку систему, сподіваємося, що вона пройде усі випробування, і ми надамо для оборони країни якісні автоматичні комплекси”, – додав голова ОВА.

Загалом соціально відповідальний бізнес на запит Львівської ОВА допоміг укомплектували 45 мобільних вогневих груп для ПвК «Захід». Крім того, обладнали ще 13 груп для нового підрозділу, який створили для захисту неба над Львівською областю.

“Наші ініціативи – це лише допомога ПвК «Захід», ми надіємося, що системи «Patriot», «IRIS-T», «NASAMS» будуть доставлені в тому числі і в Львівську область. Ні адміністрація, ні ІТ Кластер, ні волонтери не зможуть закрити українське небо, але ми можемо доповнювати та підсилювати системи великої та середньої дальності і автоматизовані системи”, - акцентував Козицький.

Нагадаємо, Міноборони анонсувало збільшення у декілька разів виробництва ракет, боєприпасів і озброєння в Україні. Головну увагу приділять виробництву засобів протиповітряної оборони.