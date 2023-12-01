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Дослідники вперше за 80 років знайшли золотого крота, який вважався вимерлим

Востаннє золотого крота Де Вінтона фіксували в 1936 році.

Дослідники вперше за 80 років знайшли золотого крота, який вважався вимерлим
Золотий кріт Де Вінтона
Фото: IFLScience

Дослідники з Південної Африки вперше за близько 80 років зафіксували підвид золотошерстного крота, що вважався вимерлим. Востаннє представника цього виду фіксували в 1936 році, повідомляє Associated Press.

Золотий кріт Де Вінтона – маленька сліпа тваринка, що мешкає в норах, має суперслух та харчується комахами. Крота помітили дослідники з Фонду захисту дикої природи, якій загрожує зникнення та Університету Преторії на пляжі в Порт-Ноллоті на західному узбережжі Південної Африки.

У 2021 науковці виявили на пляжі тунелі, подібні до тих, які залишали кроти підвиду Де Вінтона. Для того, аби упевнитися, що це саме кріт, якого вважали вимерлим, фахівці взяли зразки ДНК з довкілля, аби виявити там біологічний слід. Аналізи тривали до 2022, і після цього науковці вирішили шукати тварину. Зрештою науковцям вдалося побачити одразу двох Де Вінтонів.

"Це був дуже захопливий проєкт з багатьма труднощами. На щастя, у нас була фантастична команда, сповнена ентузіазму та інноваційних ідей, а це саме те, що вам потрібно, коли вам потрібно дослідити до 18 кілометрів дюн за день", – сказала старша польова офіцерка Фонду захисту дикої природи, якій загрожує зникнення, Естер Мет'ю.

Золотий кріт Де Вінтона був у списку "найбільш розшукуваних втрачених видів", складеному природоохоронною групою Re:wild. 

Серед тварин, які вважалися вимерлими, але були знайдені, саламандра в Гватемалі, яку в 2017 побачили вперше за 42 роки, і слонова землерийка під назвою Somali Sengi, яку бачили в Джібуті в 2019 році уперше з 1968 року.

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