На Дніпропетровщині загинув комунальник, якого засипало ґрунтом

Сьогодні у Павлограді Дніпропетровської області під час земляних робіт працівниками комунального підприємства стався обвал ґрунту.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок обвалу людину засипало землею на глибині трьох метрів.

Бійці ДСНС зняли шар ґрунту, вилучили тіло чоловіка 1970 року народження та передали його працівникам поліції.