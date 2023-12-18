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На Дніпропетровщині загинув комунальник, якого засипало ґрунтом

Трагедія сталася у Павлограді.

На Дніпропетровщині загинув комунальник, якого засипало ґрунтом
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні у Павлограді Дніпропетровської області під час земляних робіт працівниками комунального підприємства стався обвал ґрунту. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Внаслідок обвалу людину засипало землею на глибині трьох метрів. 

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Бійці ДСНС зняли шар ґрунту, вилучили тіло чоловіка 1970 року народження та передали його працівникам поліції.

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