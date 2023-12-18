На Дніпропетровщині загинув комунальник, якого засипало ґрунтом

Сьогодні у Павлограді Дніпропетровської області під час земляних робіт працівниками комунального підприємства стався обвал ґрунту.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Внаслідок обвалу людину засипало землею на глибині трьох метрів.
Бійці ДСНС зняли шар ґрунту, вилучили тіло чоловіка 1970 року народження та передали його працівникам поліції.
- 4 грудня під час проведення аварійних робіт на підземному газопроводі у Харкові стався зсув ґрунту. Під шаром землі опинились двоє чоловіків, 1981 та 1975 рр.н. Хоча врятувати чоловіків намагалися понад 30 рятувальників, після вилучення працівники газової служби були без ознак життя.