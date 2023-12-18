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Російські окупанти обстріляли сім громад Сумщини

Всього за день у області пролунали 60 вибухів.

Російські окупанти обстріляли сім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 18 грудня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська та Есманська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Загалом протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 60 вибухів.

Зокрема, по Середино-Будській та Великописарівській громадам було здійснено обстріл з АГС, а по Шалигинській - зі стрілецької зброї. 

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Юнаківську та Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії.

Крім цього, Краснопільську та Есманську громади обстріляли з мінометів.

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