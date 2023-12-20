Українські бійці знищили установки “Ураган”, які вчора обстріляли Херсон, - Гуменюк

Йдеться про три установки “Ураган”.

Українські захисники знищили три установки “Ураган”, які вчора обстріляли Херсон.

Про це повідомила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

“Ми намагаємося максимально нищити ворожий технічний потенціал: техніку, озброєння, боєприпаси, склади, пункти зберігання, все те, що вони спрямовують по правому берегу. Зокрема, три установки “Ураган”, які вчора гатили по Херсону, були знищені”, - сказала Гуменюк.

Обстріли Херсона