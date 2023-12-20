Українські бійці знищили установки “Ураган”, які вчора обстріляли Херсон, - Гуменюк

Українські захисники знищили три установки “Ураган”, які вчора обстріляли Херсон.
Про це повідомила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
“Ми намагаємося максимально нищити ворожий технічний потенціал: техніку, озброєння, боєприпаси, склади, пункти зберігання, все те, що вони спрямовують по правому берегу. Зокрема, три установки “Ураган”, які вчора гатили по Херсону, були знищені”, - сказала Гуменюк.
Обстріли Херсона
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Ввечері 19 грудня російська окупаційна армія завдала ударів по Херсону. Внаслідок атаки поранення отримала дитина, а також жінка.
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19 грудня росіяни обстріляли передмістя Херсона, поранення отримали двоє людей – 65-річні чоловік і жінка.
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Росіяни постійно обстрілюють Херсон і область з окупованої території. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.
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Напередодні під обстріл потрапив центр Херсона. В результаті одна людина загинула.
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Через іншу атаку на середмістя теж загинув житель. Його тіло виявили 17 грудня.