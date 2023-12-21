Поліція викрила ще одну схему розкрадання на будівництві Подільського мосту

Правоохоронці викрили чергове спричинення мільйонних збитків під час будівництва київського Подільського мосту. Підозру у службовій недбалості отримав заступник директора комунального підприємства.
Він підписав акти прийому виконаних робіт зі значно завищеними даними про вартість експлуатації деякої будівельної техніки. Попередня експертиза показала, що сума збитків бюджету Києва склала 24 млн гривень, повідомили в поліції Києва.
"В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні цього року, заступник директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин. Проведена надалі судово-будівельна технічна експертиза підтвердила завищення витрат на оренду спеціальної техніки", – йдеться у повідомленні.
Підозра заступнику директора КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" оголошена за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років.
Поліція нагадала, що у вересні фігуранту вже оголосили підозру за цією ж статтею – внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок будівництво "подорожчало" на 6,5 мільйонів гривень.
- Будівництво Подільського мосту почалося ще в грудні 2003 року, коли мером міста був Олександр Омельченко. Проєкт мосту з'явися ще на десять років раніше. Це один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст і сполучити Поділ з Троєщиною. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.
- Міст хотіли відкрити ще в 2020 році, але план провалився, у зв'язку з чим мер Кличко звільнив його заступника Олександра Густелєєва. В провалі термінів відкриття Кличко до цього звинувачував мешканців Русанівки, які протестували через будівельну техніку.
- Стосовно розкрадань на будівництві мосту відкрито вже декілька проваджень. Зокрема, в 2021 правоохоронці повідомили, що на зведенні шляхопроводу збиралися розкрасти близько 3 млрд гривень. Також розслідують справу про привласнення директором генпідрядної компанії шести млн гривень. Раніше про підозру повідомили керівнику генпідрядної організації за фактами завищення вартості робіт з використанням найманого нестандартного обладнання на суму близько 36 млн грн, а також робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на суму близько 2 млн гривень.
- У червні 2023 підозри повідомили по справі щодо розкрадання 104 млн гривень.
- 1 грудня, через 20 років від початку фактичного будівництва Подільського мосту, на ньому частково відкрили рух. Скористатися довгобудом можуть лише автобуси комунального громадського транспорту і спецтранспорт.