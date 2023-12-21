Поліція викрила ще одну схему розкрадання на будівництві Подільського мосту

Правоохоронці викрили чергове спричинення мільйонних збитків під час будівництва київського Подільського мосту. Підозру у службовій недбалості отримав заступник директора комунального підприємства.

Він підписав акти прийому виконаних робіт зі значно завищеними даними про вартість експлуатації деякої будівельної техніки. Попередня експертиза показала, що сума збитків бюджету Києва склала 24 млн гривень, повідомили в поліції Києва.

"В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні цього року, заступник директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин. Проведена надалі судово-будівельна технічна експертиза підтвердила завищення витрат на оренду спеціальної техніки", – йдеться у повідомленні.

Підозра заступнику директора КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" оголошена за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до пʼяти років.

Поліція нагадала, що у вересні фігуранту вже оголосили підозру за цією ж статтею – внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок будівництво "подорожчало" на 6,5 мільйонів гривень.